Sabah grubu: Zekeriya Öz, iki yılda 18 defa yurt dışına uçtu

Sabah ve Takvim gazeteleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün son iki yılda Türk Hava Yolları(THY) ile yaptığı sayahatlerin dökümünü yayınladı. Sabah gazetesinden Şaban Arslan'ın haberinde yer alan iddiaya göre, Zekeriya Öz, iki senede 18 kere yurtdışına, 18 kere de Türkiye içine THY ile uçuş yaptı. Sabah gazetesiyle aynı medya grubuna bağlı olan Takvim gazetesi de aynı iddiayı manşetine taşıdı. Takvim gazetesinde imzasız çıkan "1 numara Zekeriya" başlıklı haberde, savcı Öz'ün her zaman Business Class'ın 1 numaralı koltuğunu tercih ettiği yazıldı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Bir yargı mensubu yılda 20-22 defa turist olarak yurtdışına gider mi? Kayak, kumsal, tenis... Bunun geliri nedir?" sözlerinin ardından, savcı Zekeriya Öz'ün yaptığı tatiller Türkiye gündemini meşgul ediyor. İki gün önce Sabah ve Takvim gazetelerinin ortaya attığı iddiaya göre, Zekeriya Öz'ün Dubai tatilini Ali Ağaoğlu'nun inşaat şirketi karşılamıştı. İddiayı Ali Ağaoğlu doğrularken, Zekeriya Öz ise yalanlamıştı.

Son üç gündür manşetlerini "savcı Öz'ün tatilini Ali Ağaoğlu'na ödettiği" iddiasına ayıran Sabah ve Takvim gazeteleri bugün de, Başbakan Erdoğan'ın "20-22 defa turist olarak yurtdışına gider mi?" sözleriyle vurguladığı Zekeriya Öz'ün seyahatlerini haberleştirdi. Gazetelerin haberlerinde Zekeriya Öz'ün son 2 yılda, sadece THY ile 18'si yurtdışı olmak üzere 36 seyahat yaptığına yer verildi.

Haberlere göre, Öz'ün, 18'si yurtdışı, 18'u da yurtiçi olmak üzere, toplam 36 seyahati THY kayıtlarına geçti. Dubai'ye iki kez giden ve 11 gün kalan Savcı Öz'ün seyahat ettiği yerler arasında, Paris, Madrid, Münih, Amsterdam, Saraybosna, Tunus ve Bükreş (3 kez) de bulunuyor. Zekeriya Öz'ün 36 seyahati 9 Kasım 2011 ile 24 Kasım 2013 arasında gerçekleşmiş.

Zekeriya Öz'ün THY ile yaptığı uçuşlar şöyle sıralandı:

Yurt dışı

2011

19 Kasım: Medine

22 Aralık: Tunus (4 gün)

2012

3 Şubat: Dubai (6 gün)

15 MAYIS: Ruanda (THY'nin sefer tanıtımı için)

17 Mayıs: Amsterdam

20 Mayıs: Münih

21 Ağustos: Saraybosna

23 Eylül: Saraybosna

22 Kasım: Bükreş

10 Aralık: Bükreş

2013

19 Nisan: Viyana (4 gün)

28 Mayıs: Bükreş

24 Haziran: Malaga-İspanya (4 gün)

28 Haziran: Madrid (2 gün)

11 Ağustos: Paris (7 gün)

17 Ekim: Dubai (5 gün)

22 Kasım: Varşova (3 gün)

24 Kasım: Berlin (1 gün)

Yurt içi

2011

9 Aralık: Erzurum (3 gün)

2012

13 Ocak: Erzurum (6 gün)

16 Mart: Erzurum (3 gün)

11 Nisan: Ankara (5 gün)

27 Nisan: Hatay (3 gün)

23 Haziran: Dalaman

14 Eylül: Dalaman (4 gün)

23 Eylül: Denizli

22 Kasım: Gaziantep

28 Aralık: Erzurum (5 gün)

2013

1 Şubat: Ankara

15 Mart: Kars

17 Mart: Erzurum

13 Mayıs Bodrum (5 gün)

28 Mayıs: Gaziantep

30 Haziran: Dalaman (8 gün)

7 Eylül Antalya (5 gün)

18 Kasım: Konya