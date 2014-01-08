Sabah grubu: Zekeriya Öz, iki yılda 18 defa yurt dışına uçtu

Sabah ve Takvim gazeteleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün son iki yılda Türk Hava Yolları(THY) ile yaptığı sayahatlerin dökümünü yayınladı. Sabah gazetesinden Şaban Arslan'ın haberinde yer alan iddiaya göre, Zekeriya Öz, iki senede 18 kere yurtdışına, 18 kere de Türkiye içine THY ile uçuş yaptı. Sabah gazetesiyle aynı medya grubuna bağlı olan Takvim gazetesi de aynı iddiayı manşetine taşıdı. Takvim gazetesinde imzasız çıkan "1 numara Zekeriya" başlıklı haberde, savcı Öz'ün her zaman Business Class'ın 1 numaralı koltuğunu tercih ettiği yazıldı.
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Bir yargı mensubu yılda 20-22 defa turist olarak yurtdışına gider mi? Kayak, kumsal, tenis... Bunun geliri nedir?" sözlerinin ardından, savcı Zekeriya Öz'ün yaptığı tatiller Türkiye gündemini meşgul ediyor. İki gün önce Sabah ve Takvim gazetelerinin ortaya attığı iddiaya göre, Zekeriya Öz'ün Dubai tatilini Ali Ağaoğlu'nun inşaat şirketi karşılamıştı. İddiayı Ali Ağaoğlu doğrularken, Zekeriya Öz ise yalanlamıştı.
Son üç gündür manşetlerini "savcı Öz'ün tatilini Ali Ağaoğlu'na ödettiği" iddiasına ayıran Sabah ve Takvim gazeteleri bugün de, Başbakan Erdoğan'ın "20-22 defa turist olarak yurtdışına gider mi?" sözleriyle vurguladığı Zekeriya Öz'ün seyahatlerini haberleştirdi. Gazetelerin haberlerinde Zekeriya Öz'ün son 2 yılda, sadece THY ile 18'si yurtdışı olmak üzere 36 seyahat yaptığına yer verildi.
Haberlere göre, Öz'ün, 18'si yurtdışı, 18'u da yurtiçi olmak üzere, toplam 36 seyahati THY kayıtlarına geçti. Dubai'ye iki kez giden ve 11 gün kalan Savcı Öz'ün seyahat ettiği yerler arasında, Paris, Madrid, Münih, Amsterdam, Saraybosna, Tunus ve Bükreş (3 kez) de bulunuyor. Zekeriya Öz'ün 36 seyahati 9 Kasım 2011 ile 24 Kasım 2013 arasında gerçekleşmiş.
Zekeriya Öz'ün THY ile yaptığı uçuşlar şöyle sıralandı:
Yurt dışı
2011
19 Kasım: Medine
22 Aralık: Tunus (4 gün)
2012
3 Şubat: Dubai (6 gün)
15 MAYIS: Ruanda (THY'nin sefer tanıtımı için)
17 Mayıs: Amsterdam
20 Mayıs: Münih
21 Ağustos: Saraybosna
23 Eylül: Saraybosna
22 Kasım: Bükreş
10 Aralık: Bükreş
2013
19 Nisan: Viyana (4 gün)
28 Mayıs: Bükreş
24 Haziran: Malaga-İspanya (4 gün)
28 Haziran: Madrid (2 gün)
11 Ağustos: Paris (7 gün)
17 Ekim: Dubai (5 gün)
22 Kasım: Varşova (3 gün)
24 Kasım: Berlin (1 gün)
Yurt içi
2011
9 Aralık: Erzurum (3 gün)
2012
13 Ocak: Erzurum (6 gün)
16 Mart: Erzurum (3 gün)
11 Nisan: Ankara (5 gün)
27 Nisan: Hatay (3 gün)
23 Haziran: Dalaman
14 Eylül: Dalaman (4 gün)
23 Eylül: Denizli
22 Kasım: Gaziantep
28 Aralık: Erzurum (5 gün)
2013
1 Şubat: Ankara
15 Mart: Kars
17 Mart: Erzurum
13 Mayıs Bodrum (5 gün)
28 Mayıs: Gaziantep
30 Haziran: Dalaman (8 gün)
7 Eylül Antalya (5 gün)
18 Kasım: Konya