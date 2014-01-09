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'Erdoğan'ın söylediği 22 uçuşu aynı Zekeriya Öz yapmamış olabilir'

THY görevlisine göre, Zekeriya Öz'ün kayıtlarda 22 uçuşu bulunmasının sebebi isim benzerliği olabilir

09 Ocak 2014 00:59

Başbakan Tayyip Erdoğan, yolsuzluk soruşturmasını yürüten ve Bakırköy Başsavcı Vekilliği’ne atanan Zekeriya Öz’ün son iki yıl içinde 22 kez yurt dışına çıktığını ileri sürerken Öz, bu iddiayı “İspatlarlarsa istifa ederim” diyerek yalanladı. Türk Hava Yolları’nda (THY) görevli bir uzmana göre, çelişkinin sebebi THY Kalkış Sistemi olabilir. "Geriye dönük iki senelik arama yapabilen bu sistemin isim benzerliklerini ayırt etmediğini" belirten uzmana göre, "Erdoğan’ın dile getirdiği 22 uçuşun hepsini Savcı Zekeriya Öz yapmamış olabilir."      
Başbakan Tayyip Erdoğan, hafta sonu Dolmabahçe’de gazetecilerle yaptığı toplantıda Savcı Öz’ün son iki yılda 22 kez yurt dışına çıktığını iddia ettikten sonra Sabah, Takvim ve Yeni Asır gazeteleri bugün (8 Ocak 2014) manşete taşıdıkları haberlerde Öz’ün Türk Hava Yolları (THY) ile yaptığı uçuşların sayısını verdi. Üç gazeteye göre, “Öz, 18’i yurt dışı olmak üzere son iki yılda THY ile toplam 36 kez uçtu.” Savcı Öz, bu iddiayı “İspatlarlarsa istifa ederim” diyerek yalanladı.  
THY’de görevli bir uzmanın T24’e aktardığına göre, ifadelerdeki çelişkinin sebebi “THY Departure Control System” (Kalkış kontrol Sistemi - DCS) olabilir. Aktarılana göre, kurum içinde geriye dönük son iki yılda yapılan seyahatlerin listesini sunabilen bu sisteme kişilerin isim ve soy isimleri girildiğinde THY uçaklarıyla yapılan tüm uçuşları listeleniyor. Ancak ilgili sistem, isim ve soy isimleri aynı olan tüm şahısların uçuşlarını ayrıştırmadan, aynı listede gösteriyor. Uzmana göre, "Eğer liste THY DCS aracılığıyla edinildiyse, Zekeriya Öz’ün yaptığı ileri sürülen uçuşların hepsini bahsi geçen Savcı Zekeriya Öz’ün yapmadığı olasılığı gündeme geliyor."
THY’de görevli uzman, "Zekeriya Öz’lerin ayrışması için pasaport numaralarının kullanılması gerektiğini" söylerken Erdoğan ile Öz’ün ifadelerindeki çelişkinin sebebinin "isim benzerliğinin göz ardı edilmesi" olabileceğini ileri sürdü. 
 

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