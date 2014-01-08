Erdoğan: Öz ile görüşmesi için 2 kişi gönderdiğim tümüyle iftira

Başbakanlık kaynakları, Zekeriya Öz'ün "Başbakan tarafından gönderilen yüksek yargı kökenli 2 kişiyle Bursa'da görüştüm. Bu kişiler bana 'bizzat Başbakan'dan özür dile. Soruşturmayı durdur' dedi" sözleri hakkında yaptıkları açıklamada, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın söz konusu iddiayı, "tümüyle iftira" diye niteliğini belirtti.

Başbakanlık kaynakları Singapur'da basın mensuplarına yaptıkları açıklamada "Başbakanımızın, iddia edilen konuyla ilgili olarak yüksek yargıdan birilerini ya da herhangi bir kişiyi, birine göndermesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır. Bu iddia, Başbakanımızın bizzat kendi ifadesiyle, kesinlikle ve tümüyle iftiradır" dediler.

Savcı Zekeriya Öz bu akşam yaptığı açıklamada Başbakan tarafından yüksek yargıdan iki kişinin kendisine gönderildiğini öne sürmüştü. Öz ayrıca bu kişilerin kendisine Başbakan’dan özür dileyen bir mektup yazmasını istediklerini iddia etmişti.