Sabah: Zekeriya Öz gezmekten iş yapmamış

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Bir yargı mensubu yılda 20-22 defa turist olarak yurtdışına gider mi?" sözlerinin ardından, iki senede 18 defa yurt dışına uçtuğu iddia edilen İstanbul Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün 2013'te önüne gelen hiçbir dosyaya kendisinin bakmadığı iddia edildi. Savcı Öz, hafta başından beri iş insanı Ali Ağaoğlu'nun ödediği iddia edilen Dubai tatili nedeniyle gündemden düşmüyor.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Zekeriya Öz'ün iş cetvelinde, baktığı dosya sayısı "sıfır" olarak yer aldı. Öz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptığı 2013 yılında hiçbir soruşturmaya bakmadığı ifade edildi.



İş cetveli



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından her yıl düzenli olarak çıkarılan iş cetvelinde savcıların aldıkları soruşturmalara ilişkin bilgilere yer veriliyor. İş cetvelinde savcıların üstlendikleri soruşturmalardan kaçını davaya dönüştürdükleri kaçına takipsizlik verdikleri kaçını da görevsizlikle ellerinden çıkardıklarının detayları sıralanıyor.

İş cetveline göre, Zekeriya Öz, 2013'te hiçbir soruşturmayı kendisi yürütmedi. İddiaya göre, Öz kendisi yürütmek üzere dosya almadığı için ne iddianame ne de takipsizlik kararı yazmadı. Haberde, Zekeriya Öz'ün İstanbul Adliyesi'nde Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar gibi önemli bir bürodan sorumlu olduğu için önemli soruşturmaları kendisinin yürütmesi gerektiği ifade edildi.



Kritik dosyalar



Sabah gazetesinin manşetinde "Gezmekten iş yapmamış" başlığıyla yer alan haberde ayrıca, İstanbul Adliyesi'nde birçok Başssavcı vekilinin önemli soruşturmaları kendilerinin yürüttüğü de öne sürüldü. Başsavcı vekilleri Ali Cengiz Hacıosmanoğlu, Oktay Erdoğan, Ateş Hasan Sözen ve Fehmi Tosun'un kritik soruşturmaları kendi elleri ile yürüttükleri de ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan "Çalışma Talimatı"nda da Cumhuriyet Başsavcı vekillerinin görevleri arasında adli işleri yapmanın yanı sıra gerektiğinde duruşmalara çıkmak da bulunuyor.



Dosya seçme hakkı



İstanbul Adliyesi'nde Müracaat Bürosu'na verilen şikâyet dilekçeleri ya da polis evrakları suç çeşitlerine göre çeşitli bürolara dağıtılıyor. Dağıtılan dosyalar, bürolardan sorumlu başsavcı vekilleri tarafından büro savcılarına dağıtılıyor. Başsavcı vekilleri istedikleri dosyaları istedikleri savcıya teslim etmekle yetkili oldukları gibi istemeleri halinde herhangi bir dosyaya kendileri bakmakta da serbest.

