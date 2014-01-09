T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah: Zekeriya Öz gezmekten iş yapmamış

Son iki yılda THY ile 36 seyahat yaptığı iddia edilen savcı Zekeriya Öz'ün 2013'te hiçbir dosyaya kendisinin bakmadığı iddia edildi

09 Ocak 2014 12:04

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Bir yargı mensubu yılda 20-22 defa turist olarak yurtdışına gider mi?" sözlerinin ardından, iki senede 18 defa yurt dışına uçtuğu iddia edilen İstanbul Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün 2013'te önüne gelen hiçbir dosyaya kendisinin bakmadığı iddia edildi. Savcı Öz, hafta başından beri iş insanı Ali Ağaoğlu'nun ödediği iddia edilen Dubai tatili nedeniyle gündemden düşmüyor. 

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Zekeriya Öz'ün iş cetvelinde, baktığı dosya sayısı "sıfır" olarak yer aldı. Öz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptığı 2013 yılında hiçbir soruşturmaya bakmadığı ifade edildi.


İş cetveli


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından her yıl düzenli olarak çıkarılan iş cetvelinde savcıların aldıkları soruşturmalara ilişkin bilgilere yer veriliyor. İş cetvelinde savcıların üstlendikleri soruşturmalardan kaçını davaya dönüştürdükleri kaçına takipsizlik verdikleri kaçını da görevsizlikle ellerinden çıkardıklarının detayları sıralanıyor.

İş cetveline göre, Zekeriya Öz, 2013'te hiçbir soruşturmayı kendisi yürütmedi. İddiaya göre, Öz kendisi yürütmek üzere dosya almadığı için ne iddianame ne de takipsizlik kararı yazmadı. Haberde, Zekeriya Öz'ün İstanbul Adliyesi'nde Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar gibi önemli bir bürodan sorumlu olduğu için önemli soruşturmaları kendisinin yürütmesi gerektiği ifade edildi.


Kritik dosyalar


Sabah gazetesinin manşetinde "Gezmekten iş yapmamış" başlığıyla yer alan haberde ayrıca, İstanbul Adliyesi'nde birçok Başssavcı vekilinin önemli soruşturmaları kendilerinin yürüttüğü de öne sürüldü. Başsavcı vekilleri Ali Cengiz Hacıosmanoğlu, Oktay Erdoğan, Ateş Hasan Sözen ve Fehmi Tosun'un kritik soruşturmaları kendi elleri ile yürüttükleri de ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan "Çalışma Talimatı"nda da Cumhuriyet Başsavcı vekillerinin görevleri arasında adli işleri yapmanın yanı sıra gerektiğinde duruşmalara çıkmak da bulunuyor.


Dosya seçme hakkı


İstanbul Adliyesi'nde Müracaat Bürosu'na verilen şikâyet dilekçeleri ya da polis evrakları suç çeşitlerine göre çeşitli bürolara dağıtılıyor. Dağıtılan dosyalar, bürolardan sorumlu başsavcı vekilleri tarafından büro savcılarına dağıtılıyor. Başsavcı vekilleri istedikleri dosyaları istedikleri savcıya teslim etmekle yetkili oldukları gibi istemeleri halinde herhangi bir dosyaya kendileri bakmakta da serbest.
 

ETİKETLER

zekeriya özsavcısabahgazete medyauçuşyurt dışıyurt içiuçakthytatilseyahatdavadosyacetvel

İlgili Haberler

Savcı Zekeriya Öz: Dubai’deki fatura 4 bin 250 dolardı, hepsini ben ödedim

'Savcı Öz'ün 77 bin liralık tatil masrafını Ali Ağaoğlu ödedi' iddialarına dair Öz'ün 'Bana ait olduğu belirtilen faturadaki bilgiler ve kredi kartı numarası tarafıma ait değil' dediği öğrenildi

Sabah grubu: Zekeriya Öz, iki yılda 18 defa yurt dışına uçtu

Turkuaz Medya grubuna bağlı Sabah ve Takvim gazeteleri, savcı Zekeriya Öz'ün THY kayıtlarına göre iki yılda, 18'i yurt dışı olmak üzere 36 uçuş yaptığını haberleştirdi

Savcı Zekeriya Öz’ün odasında polis krizi...

Basın toplantısı yapmaya hazırlanan Öz'den polislere: 'savcının odasında sizin ne işiniz var? Bu şekilde odama girmeye hakkınız yok. Çıkın dışarı'

Hakim ve savcılar ‘Zekeriya Öz’e gönderilen 2 kişiyi’ tartışıyor

Zekeriya Öz’ün, 'İki kişi geldi, ‘Başbakan’dan özür dile, soruşturmayı durdur’ dedi' açıklaması, hakim ve savcılar arasında tartışma konusu oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24