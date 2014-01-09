Hakim ve savcılar ‘Zekeriya Öz’e gönderilen 2 kişiyi’ tartışıyor

Arzu Yıldız / Ankara

Yolsuzluk soruşturmasının başındaki isim olan ve Bakırköy Başsavcı Vekilliği’ne atanan Zekeriya Öz’ün hakkındaki iddialarla ilgili bugün yaptığı üç sayfalık basın açıklaması hakim ve savcıların kullandığı adalet.org isimli internet sitesinde de tartışıldı.

Öz’ün “Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen yüksek yargı kökenli 2 kişiyle Bursa'da görüştüm. Bu kişiler bana 'bizzat Başbakan'dan özür dile. Soruşturmayı durdur' dedi” sözleri üzerine yargı mensuplarının yaptığı bazı yorumlar şöyle:

Hakim Erdal G: “Bu gül hukukun gerçek savaşçısı olan, yargı bağımsızlığını özümsemiş Sayın Başbakan'dan aldığı emirle derhal Zekeriya Öz'le görüşen 2 yüksek yargıca… Kamuoyunun bu yiğit ‘adalet savaşçıları’nı tanıması gerekir.”

Hakim Hüseyin Y: “Bunlar doğruysa ne kadar yazık. Başbakan işini gücünü bırakmış yolsuzluğu kapatmaya çalışıyor yani. Demek ki yolsuzluk soruşturması doğruymuş diye düşünmek gerekiyor. Savcı Bey ‘Başıma gelebilecek en kötü şeyin ölüm olduğunu, görevim nedeniyle ölmem halinde de görev şehidi olacağım için bunun benim için şeref olacağını ifade ettim’ demesi nedeni tebrikler. Keşke her meslektaşımız bunu herkese karşı yapabilse, darısı yargıyı yok etmeye çalışan milletvekillerimize...”

Hakim Saddettin K: “Bu mudur, evet budur”

Hakim Adem A: “O iki kişinin de kim oldugunu açıklamalı o vakit. Şayet o kişiler de bu durumu doğrularsa sorun yok. Açıklamadığı sürece bu beyana itibar etmem.”

Savcı Ahmet T: “Sayın Adem karşımızda bir Cumhuriyet Savcısı’nı miting alanında alenen tehdit edebilen bir Başbakan var. Birilerini gönderip mesaj iletmesinin neresi inandırıcı gelmedi?”

Savcı Ahmet T: “Başıma gelebilecek en kötü şeyin ölüm olduğunu, görevim nedeniyle ölmem halinde de görev şehidi olacağım için bunun benim için şeref olacağını ifade ettim. Zor olan güçlü ile mücadele etmektir, delikanlılık da zora rağmen bildiği yolda dümdüz yürümektir.”

Savcı Ümit A: “Arkadaşlar bu Jumeriah Zabeel (Öz’ün Dubai tatilinde kaldığı otel kast ediliyor- T24) işine kafayı taktım bu aralar. Baktım Sabah gazetesi şu anda inatla aynı yerde fiyatların 6 günlük 46000 AED (yaklaşık 27, 500 TL-13,000 dolar civarında) olduğunu yazıp durunca merak edip tekrar baktım. Oda ne bizim Jumeirah Zabeel'de 2 yetişkin 2 çocuk için DELUXE DOUBLE SEA VIEW oda fiyatının 1628 AED, yani yaklaşık 970 TL ya da 450 USD’ye kadar düştüğünü gördüm, gitmek isteyen önceki yıldan izni kalan arkadaşlar olur diye düşündüğümden yazayım dedim. Ama siz siz olun şayet olurda giderseniz makbuz, fatura ya da sliplerinizi atmayın ne olur ne olmaz.”