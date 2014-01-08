Savcı Zekeriya Öz’ün odasında polis krizi...

Arzu Yıldız / Ankara

Yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma dosyasından sorumlu olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün odasında polis krizi yaşandı. Hakkındaki iddaları yanıtlamak için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan (HSYK) izin alan Öz'ün basın açıklamasını dinlemek üzere gelen gazeteciler arasında dört polis çıktı. Öz, polis olduğu ortaya çıkan kişilerin odasından çıkmasını istedi.

T24'ün dün duyurduğu üzere, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, dün Öz’ün Çağlayan Adliyesi'ndeki görevinden alınarak Bakırköy Adliyesi'ne atanmasına karar verdi. HSYK 1. Dairesi, bu atamanın yanı sıra Öz'ün hakkında gazetelerde çıkan iddialara ilişkin olarak açıklama yapmasına izin verdi.

Bugün öğle saatlerinde açıklamayı izlemek üzere gelen gazeteciler, Başsavcı Vekili Öz’ün odasına alındı. O esnada Öz’ün korumaları tarafından odaya açılan bir telefonla uyarıda bulunuldu. Uyarının üzerine Savcı Öz, “Odada polis olanlar elini kaldırsın” dedi. Kalabalık gazeteci topluluğundan önce iki kişi elini kaldırdı. Savcı Öz, bunun üzerine “Başka var mı” diye sorunca iki kişi daha el kaldırdı. Savcı Öz, “Sizin ne işiniz var burada” diye sorunca, dört polis “Güvenlik şubeden açıklama yapacağınız söylenildi. Biz de izlemeye geldik” cevabını verdi. Aldığı cevap üzerine Öz, “Bir savcının odasında sizin ne işiniz var? Bu şekilde odama girmeye hakkınız yok. Çıkın dışarı” uyarısında bulundu. Daha sonra odadaki polisler, Savcı Öz’ün korumaları tarafından odadan çıkartıldı.

Savcı Öz, olay üzerine açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti. Olayla ilgili Koruma Şube'ye bilgi verilirken Öz'ün polisler hakkında suç duyurusu yapıp yapmayacağı konusunda açıklama yapılmadı.