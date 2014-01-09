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İşte Savcı Zekeriya Öz'ün Dubai-İstanbul uçuş bilgileri

Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atanan Zekeriya Öz'ün tartışmaya yol açan Dubai tatiline ait uçuş bilgilerinin ayrıntıları ortaya çıktı

09 Ocak 2014 14:28

Arzu Yıldız / Ankara

Yolsuzluk soruşturmasından sorumlu savcı olan ve İstanbul Başsavcı Vekilliği’nden Bakırköy Başsavcı Vekilliği’ne atanan Zekeriya Öz’ün tartışılan tatilinin uçak bilgilerine T24 ulaştı. İşadamı Ali Ağaoğlu’nun Dubai’de ağırladığını iddia ettiği Savcı Öz’e ait olduğu öne sürülen faturada Öz’ün 16-22 Ekim arasında otelde kaldığı yazarken, uçuş bilgileri bu iddiayı doğrulamadı. Elektronik biletteki bilgilere göre, Öz, 17 Ekim’de geldiği Dubai’den 21 Ekim sabahı, saat 06.55'te ayrıldı.

Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan işadamı Ali Ağaoğlu, masrafların yaklaşık 77 bin TL’yi bulduğu öne sürülen Dubai tatilinde Öz’ü kendilerinin ağırladığını ileri sürmüştü. Bir süre sonra Sabah gazetesinin yayımladığı, Zekeriya Öz’e ait olduğu öne sürülen faturada tatilin 17 ila 22 Ekim arasında geçtiği bilgisi yer aldı. Öz, iddiaları yakın çevresine “seyahat uçak biletleri dahil 4 bin 250 dolar tuttu ve tüm masrafları ben ödedim” sözleriyle yalanlarken T24, Öz’ün Dubai-İstanbul biletlerine ulaştı.

Dün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun verdiği izin ardından yaptığı açıklamasında "Dubai'de 17-20 Ekim arasında kaldığını" vurgulayan Öz'e ait elektronik bilette yer alan bilgilere göre, 17 Ekim'de Dubai’ye giden Öz, 21 Ekim sabahı saat 06.55’te ülkeden ayrıldı.  

Savcı Zekeriya Öz’ün Dubai-İstanbul uçuş bilgileri şöyle: 

İşadamı Ali Ağaoğlu’nun Dubai’de ağırladığını iddia ettiği Öz’e ait olduğu öne sürülen ve üzeridne 16-22 Ekim tarihleri bulunan Jumeirah Zabeel Saray Oteli’nin faturası ise şöyle: 

 

Öte yandan Savcı Öz, bazı gazetelerde yayımlanan belgelerden birinde safari gideri olarak düzenlenen faturaya dikkat çekmiş ve “Böyle bir giderinin olmadığını, oradaki ödemenin de kendisi tarafından yapılmadığını ve faturada isminin dahi geçmediğini” aktarmıştı. 

 

Ağaoğlu, 'mecbur kaldım' mı dedi?

 

İstanbul Adliyesi’nde konuşulanlara göre, işadamı Ali Ağaoğlu’nun Dubai’de Öz’ü kendilerinin ağırladıkları yönündeki açıklamasından sonra eskiden yanında çalışan bir kişiye “Açıklamayı önüme koydular, mecbur kaldım” dediği ve aynı kişinin bu mesajı Savcı Öz’e ilettiği iddia ediliyor. 

Bunun üzerine Savcı Öz’ün Dubai gezisine ilişkin elindeki belgeleri, içeriklerinin ele geçirilerek sahte belge üretilmesi endişesiyle basınla paylaşmadığı ve söz konusu belgeleri Öz’ün HSYK’ya sunacağı öne sürüldü.

Ayrıca, Savcı Öz’ün Başbakan Tayyip Erdoğan’ın öne sürdüğü “Son iki yıl içinde 22 kez yurt dışına seyahat etti” iddiasını yanıtlamak için seyahatlerini yaptığı uçak firmasına başvurduğu öğrenildi.

T24'e konuşan Öz, “tüm seyahat biletlerinin tarafına gönderilmesini” talep ettiği firma yetkililerinin mail yoluyla kendisine “İstenilen bilgilerin savcılık kanalıyla resmi bir başvuru ile talep edilmesi durumunda gönderileceği” yanıtını verdiğini aktardı. Öz, konuyla ilgili "Bana vermedikleri bilgileri üçüncü şahıslarla gerçek dışı bir biçimde paylaşmışlar. 22 kez yurt dışına çıkmadığım halde bilgilerde kasıtlı olarak köpürtülerek sunuluyor" dedi. 

 

Savcı Öz neyle suçlanmıştı?

Zekeriya Öz iddialara ne cevap vermişti?

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