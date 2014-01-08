Savcı Öz'ün kaldığı otelden açıklama: En lüks odamız bile 4 kişi için günlük bin dolar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz hakkında Dubai'de 5 yıldızlı bir otelde bir hafta tatil yaptığı ve 37 bin dolar ödediği (77 bin TL) iddiasına ilişkin Savcı Öz'ün kaldığı Jumeirah Zabeel Saray Oteli yetkilisi yetkilisi Muhammed Ali, Jumeirah Zabeel Saray'da en lüks odasında bile 4 gün boyunca 4 kişinin ödeyebileceği fiyatın 4 bin dolar dolaylarında olabileceğini söyledi.

Zaman gazetesinin haberine göre, Zekeriya Öz ve kendi otelleri hakkında çıkan haberlerden haberdar olmadıklarını söyleyen otel yetkilisi, otelleri hakkında çıkan manipülasyon ve yalan haberler için dava açabileceklerini belirtti. Kişilerin şahsi bilgileri konusunda açıklama yapamayacaklarını belirten otel yetkilisi Muhammed Ali, 4 kişinin 4 gün boyunca ödeyebileceği rakamın 37 bin dolar olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Savcı Öz '4 bin 250 dolar ödedim' demişti

Savcı Öz, dün Dubai'deki faturanın 4 bin 250 dolar olduğunu ve hepsini kendisinin ödediğini aktarmıştı. Dubai seyahatine geçen yıl 17-20 Ekim günlerinde ailesiyle birlikte gittiği, uçak biletlerinin ve otel masraflarının kendisi tarafından karşılandığı ve bunun toplamda 4 bin 250 dolar olduğunu kaydetmişti.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Savcı Öz'ün bir inşaat şirketinin parasıyla, Dubai'de tatil yaptığı ileri sürülmüştü. Yanındaki 8 kişiyle birlikte Dubai'ye giden Savcı Zekeriya Öz'ün bir haftalık tatilinin bedeli olan 77 bin liranın da inşaat şirketi tarafından ödendiği iddia edilmişti. İşadamı Ali Ağaoğlu da herhangi bir rakam vermese de yaptığı yazılı açıklamayla Zekeriya Öz'ü kendilerinin karşıladığını iddia etmişti.