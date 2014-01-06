Ağaoğlu: Savcı Öz'ü Dubai'de biz ağırladık

İstanbul Başsavcıvekili Zekeriya Öz’ün bir şirketin ağırlamasıyla Dubai seyahatine katıldığı yönündeki haberlere ilişkin olarak Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Dubai gezisinin şirketin ‘ağırlamasıyla’ gerçekleştiği doğrulanırken, “Dubai temsilciliğimizin, Sayın Savcı ile çok öncelere dayanan tanışıkları çerçevesindeki bu ağırlama temsilcimizin inisiyatifiyle gerçekleşmiş olup bilgimiz dahilindedir” denildi. Ağaoğlu grubunun sahibi Ali Ağaoğlu da, Zekeriya Öz'ün "Başsavcıvekili" olarak koordine ettiği 17 Aralık'taki yşolsuzluk ve rüşvet iddialarını içeren operasyonda gözaltına alınmış, sorgulandıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Başsavcıvekili Zekeriya Öz, gün içerisinde Sabah gazetesinde bugün (6 Ocak 2013) yer alan iddiaları yalanlayarak, "Dubai’ye ailemle birlikte gittim. Masrafları kendim karşıladım. İddialar yalan" demişti.

Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından yapılan açıklama şöyle:



“Bugün bazı gazetelerimizde yer alan İstanbul Başsavcı Vekili Zekeriya Öz’ün Dubai seyahati konusundaki haberlere ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Söz konusu ağırlama 15 yıldır bölgede yerleşik bulunan ve son 2 yıldır Körfez Bölgesindeki faaliyetlerimizi yürüten temsilciliğimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Dubai’de bulunan bu temsilciliğimiz yalnız grubumuz şirketlerine değil, tüm iş dünyamızın hizmetine sunduğumuz, ülkemize büyük katma değer kazandıran ve oldukça önemli ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlayan bir temsilciliktir.

Dubai temsilciliğimizin, Sayın Savcı ile çok öncelere dayanan tanışıkları çerçevesindeki bu ağırlama temsilcimizin inisiyatifiyle gerçekleşmiş olup bilgimiz dahilindedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."