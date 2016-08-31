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Politika

CHP: Bahçeli isterse kongresini sarayın bahçesinde yapabilir

“AKP, polisin özlük haklarını vermek yerine türbana sığınıyor”

31 Ağustos 2016 21:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, adli yıl açılış törenine katılacağını açıklayan MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Bahçeli, Erdoğan rejimine omuz vermeyi tercih etmiş. Bahçeli isterse kendi parti kongresini, sarayın bahçesinde yapabilir" dedi.

Bahçeli, Türkiye Barolar Birliği (TBB)’nin 1 Eylül’deki ‘Adli Yıl’ açılışı törenine katılmama kararı üzerinden MHP’nin tavrının ne olacağı sorusunu “1 Eylül’deki yargının açılış toplantısına katılacağımı ifade ediyorum. O sebepten dolayı başta Barolar Başkanlığı olmak üzere ana muhalefet liderinin de, madem ki cumhurbaşkanıyla 15 Temmuz sonrası gündemini konuşmak için Beştepe’ye gidiyorlarsa Beştepe’nin içerisindeki bir salona gitmekte hangi sakıncayı görüyorlar; onu da anlamak zordur” şeklinde yanıtlamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

15 Temmuz darbe girişimi üzerinden hükümeti eleştiren Böke şöyle konuştu:

"Türkiye’yi 15 Temmuz karanlığına neyin taşıdığını çok iyi biliyoruz. 14 yıllık AKP iktidarının, kendi siyasi çıkarları için bir güç ilişkileri üzerine inşa etmiş olduğu ve tamamen kendi iktidar alanlarını genişletmek, devleti ele geçirmek için demokrasiyi, hukuk devletini ve Laikliği çökertmesi getirdi. Türkiye çok zor bir zamandan geçiyor. Bu duruma AKP politikaları getirdi. FETÖ AKP’nin bilerek, isteyerek kendi siyasi ve ideolojik ajandası ile beslediği ve büyüttüğü bir örgüt olarak  devlete açıkça yerleştirildi”

"Biz 15 Temmuz sonrası, bu duruma dair siyasi sorgulamayı erteledik. Türkiye’ye omuz verdik. Bir kez daha görüldü ki AKP, devleti ele geçirme mantığından vazgeçmiş değil. AKP’nin milli mutabakat dediği yanlış politikalarına ortak ol çağrısından başak bir şey değil. Güçlü bir parlamenter sistem ve hukuk sistemi yeniden ayağa kaldırılmalı." 

 

"Kongresini sarayın bahçesinde yapabilir”

 

Adli yıl açılışı nedeniyle CHP’ye çağrıda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerini eleştiren Böke, "Sayın Bahçeli’nin adli yıl açılışı nedeniyle CHP’ye olan çağrılarını ciddiye alıyoruz. Kendisine bir yanıt verme ihtiyacı hissediyoruz. 15 Temmuz’da Türkiye’de olağanüstü bir durum yaşandı. CHP bu süreçte omuz verirken, sayın Bahçeli, Erdoğan rejimine omuz vermeyi tercih etmiş. Saray rejimine omuz vermek yerine Yargının bağımsızlığını savunmalıyız. Biz CHP olarak ısrarla bunu yapacağız. Bahçeli, isterse kendi parti kongresini, sarayın bahçesinde yapabilir" diye konuştu. 

Böke, "AKP, polisin özlük haklarını vermek yerine bütün bu yapmadıklarını, hatalarını da örtmek için türbana sığınıyor. Toplumu inanç, yaşam tarzı üzerinden ayrıştırıyor" dedi.

 

“AKP, Türkiye’yi KHK ile yönetmeye son vermeli”

 

Böke, "Hakkari ve Şırnak’ın ilçe yapılması yönünde bir Kanun Hükmünde Kararname hazırlığı olduğu söyleniyor. Meclis iradesi ile muhalefetin yüksek sesle dile getirmesi sonucunda vazgeçilen bu düzenlemenin Meclis’in iradesini hiçe sayarak Kanun Hükmünde Kararname ile keyfi bir şekilde getirilmesi yönetimde keyfiyetin ısrarın en somut göstergelerinden biri. AKP’yi böyle bir işe kalkışmaması ve Türkiye’yi, Kanun Hükmünde Kararnameler ile  Meclis’e rağmen yönetme anlayışına son vermesine yönelik çağrımızı yüksek sesle yapıyor ve kendilerini uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Böke, "Olağanüstü yaşadığımız bu dönemde insan haklarının araştırılması için Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nun toplanması yönünde bir çağrımız oldu. Bu çağrı AKP tarafından reddedildi. Bu çağrıyı bir kez daha yeniliyoruz. İnsan hakları ihlallerine karşı savunacak bir biçimde komisyonların işlemesi yönünde adım atılmalı. Cemaat ile mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Kurunun yanında yaş da yanmamalı. Haksız mağduriyetler yaratılmamalı. Türkiye’ye başka 15 Temmuzlar yaşatılmaması için Türkiye’de demokrasinin, hukuk sisteminin, demokrasinin acilen kuvvetlendirilmesi şart" açıklamasında bulundu.

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