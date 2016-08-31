Kılıçdaroğlu ile Feyzioğlu kararını değiştirmedi; Adli Yıl açılışına katılmayacaklar

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Adli Yıl açılış törenine katılmama kararını değiştirmedi.

Kılıçdaroğlu, Feyzioğlu başkanlığındaki heyetle TBMM'deki makamında bir araya geldi. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ile Veli Ağbaba da hazır bulundu.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile beraberindeki heyetle birlikte bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye bir Yenikapı mitingi mutluluğunu yaşadıktan sonra, artık alternatif adli yıl açılışları olmasın diye düşündük, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza sunduk. 16’sının Türkiye’si 14’ü gibi olmaz diye düşündük. Yargıtay’la ortak düzenleyeceğiz, adli yıl açılışını. Sembolik ama çok değerli bir adım olacak. Bu Eylül’de ümit ediyoruz, yeniden beraberiz" demişti. Ancak TBB tarafından daha sonra yapılan açıklamada, adli yıl açılış törenine katılmama kararı aldıklarını bildirilmişti. Açıklamada, "Bu kararımız, tamamen yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır" ifadesi yer almıştı.

Kılıçdaroğlu da, törenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenmesini doğru bulmadığını belirterek, "Açılışa katılmayacağız. Yargıya siyaseti sokmamalıyız. Bize gelen davetiyede adres için başka yer olduğu gözüküyordu. Sayın Binali Yıldırım'a da aktardık" demişti. Binali Yıldırım ise Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'na çağrısını yineleyerek "Katılmalarını arzu ederiz. Kılıçdaroğlu ve Baro Başkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiler. Oraya yabancı değiller. Şimdi ne değişti de böyle bir karar aldılar, anlamakta zorlanıyoruz" ifadesini kullanmıştı.