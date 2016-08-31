Cumhurbaşkanlığı, Kılıçdaroğlu ve TBB'ye 'adli yıl açılışı' çağrısını yineledi: İyi ağırlarız

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yarın yapılacak adli yıl açılış töreni için yeni bir inisiyatif başlatıldı. Törene katılmayacağını açıklayan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na yeni bir davet gönderilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da törene katılması için bir kez daha çağrıda bulunuldu. Yinelenen çağrıda, "Katılırsa, çok mutlu oluruz. Çok iyi ağırlanıp kucaklanacak” mesajı verildi.

Adli yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacağının açıklanması krize yol açmış, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu toplantıya katılmayacaklarını ilan etmişlerdi. Açılış töreninin ev sahibi olan Yargıtay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının kurum tarafından büyük bir özenle ve titizlikle korunduğu belirtilmişti.

Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, darbe girişiminden sonra ülke ve milletçe sergilenen birlik, beraberlik ve birlikte yaşama arzusunun sonucu olarak, açılış töreni için yeni bir inisiyatif başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı’ndan, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na yeni bir davet gitti. “Katılmayacağını açıklamasına rağmen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da törene katılmasının beklendiği, katılması durumunda kendisinin çok iyi şekilde ağırlanacağı ve “kucaklanacağı” mesajı verildi.

Başlatılan yeni inisiyatifin gerekçeleri şöyle sıralandı:

-‘Yenikapı ruhu’nun bir gereği olarak alternatif yargı yılı açılış töreni yapmak yerine daha görkemli, birlik ve beraberliği yansıtan bir tören düzenlemek.

-Bir otelin eksi ikinci katında ve sınırlı kapasitesi olan salonda yapmak yerine, törenin 2 bin 30 kişi kapasiteli daha güvenli ve konforlu, milletin kendisine ait bir kamu tesisi olan Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılması.

-Kongre merkezi, halka ve tüm kamu kurumlarının kullanımına açık ve şu anda da faaliyette.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde ev sahibi değil, konuk. Törenin ev sahibi Yargıtay.

-Bir kongre salonuna 3 saatlik tören için 150 bin TL kira ödeniyor; bu israf. İsteyen kamu kurumuna Millet Kültür ve Kongre Merkezi ücretsiz tahsis ediliyor.

-2 bin 30 kişilik salon, opera binaları gibi 3 katlı konuk-izleyici ağırlama imkânı sunuyor. Güvenlik ve konfor üst seviyede, otopark sorunu yok.

-Metin Feyzioğlu’na davet tekrar iletildi. Programda konuşması var; katılması durumunda konuşma yapacak. Törenin burada yapılması kararlaştırıldığında Feyzioğlu itiraz etmemişti.

-Kemal Kılıçdaroğlu, katılmayacağını açıkladı ancak son dakikaya kadar davet geçerli. “Katılırsa, çok mutlu oluruz. Çok iyi ağırlanıp kucaklanacak” mesajı verildi.

-10 Kasım anma töreni için de geniş katılımlı bir tören organize ediliyor. Bu tür toplantıların burada yapılması planlanıyor.