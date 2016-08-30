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Adalet Bakanı: Adli bağımsızlık mekanlarla değil hukuka uygun adil kararlarla tesis edilir

"Kılıçdaroğlu ve Feyzioğlu ideolojik ve mahalle baskısına rağmen adli yıl açılışına katılmalıdır"

30 Ağustos 2016 18:11

Türkiye Barolar Birliği(TBB)’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılması planlanan adli yıl açılış törenine ‘yargı bağımsızlığını etkileyeceği’ gerekçesiyle katılmama kararına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi.

Bozdağ kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adli bağımsızlık mekanlarla değil hukuka uygun adil kararlalarla tesis edilir. Kemal Kılıçdaroğlu ve Metin Feyzioğlu ideolojik ve mahalle baskısına rağmen adli yıl açılışına katılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklamalarını sürdüren Bozdağ, "Yargı bağımsızlığını toplantı yerinde, şekilde veya ideolojilerine uygunlukta arayanlar, işin özünü ve önemini anlamayanlardır. Yargı bağımsızlığını adli yıl açılışı yapılacak yerde aramak, ilkelliğe teslim olmaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu ve Feyzioğlu, adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak olmasının, yargı bağımsızlığını etkileyeceğini gerekçe göstererek toplantıya katılmayacaklarını bildirmişti.

 

Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

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