Yargıtay: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde adli yıl açılışı nasıl yargı bağımsızlığını etkiler, anlamıyoruz!

Türkiye Barolar Birliği(TBB)’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılması planlanan adli yıl açılış törenine ‘yargı bağımsızlığını etkileyeceği’ gerekçesiyle katılmama kararına, adli yıl açılış törenini düzenleyen Yargıtay’dan yanıt geldi. Yargıtay’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, adli yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılmasının yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını nasıl etkileyeceğini anlaşılmakta güçlük çekildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Barolar Birliği’nin katılmama kararını gözden geçirerek törene katılmasının umulduğu da ifade edildi.

Yargıtay’ın açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere her yıl 1 Eylül de yapılan Adli Yıl Açılış Törenlerinin hazırlık çalışmaları ve törenin gerçekleştirilmesi kurumumuz tarafından düzenlenmektedir. Bu yıl da tören hazırlıklarına nisan ayında başlanılmış, yapılan hazırlık çalışmaları sonucunda törenin yapılacağı salon olarak Ankara'da bir otelin salonu tercih edilmiş ve tüm davetiyeler davetlilere gönderilmiştir. Hazırlık çalışmaları bu doğrultuda devam ederken 15 Temmuz 2016 günü milletimize ve devletimize karşı gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra ülke ve milletçe sergilediğimiz birlik, beraberlik ve birlikte yaşama arzusu özlenen bir tablo olarak ortaya çıkmıştır.

“15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen menfur darbe girişimi sonucunda, Sayın Cumhurbaşkanımızı beraberinde yetmişten fazla baro başkanıyla birlikte, 16.08.2016 tarihinde ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı buradaki görüşme sırasında "...müjdeli bir haberinin olduğunu..." ifade etmiş: alternatif yargı yılı açılış töreni yapmak yerine Yargıtay Başkanıyla görüşerek, "Yeni Kapı Ruhu"nun bir gereği olarak birlikte açılış töreni yapmak istediklerini ve adli yılın daha görkemli açılması için Türkiye Barolar Birliğinin de açılış törenine katılma arzusunu dile getirmişlerdir. Yine bu görüşmede bu yılki Adli Yıl Açılış Törenin "Millet Kongre ve Kültür Merkezinde" yapılması düşüncesi ortaya çıkmış olup bu düşüncede kurumumuza iletilince; kurumumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda eksi ikinci katta ve sınırlı sayıda kapasitesi bulunan otel salonunun yetersizliği, ülkenin içinden geçtiği mevcut durum ve katılımcı sayısının artacağı göz önüne alınarak açılış töreninin 2030 kişi kapasiteli ve güvenliğin daha rahat bir şekilde sağlanabileceği milletin kendisine ait bir kamu tesisi niteliği taşıyan Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yapılması uygun görülmüştür. Bu doğrultuda davetiyeler yenilenerek davetlilere gönderilmiştir.

“Ancak daha sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları da gerekçe gösterilerek törene katılım sağlanamayacağı dile getirilmiştir. Bilinmelidir ki yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı kurumumuz tarafından büyük bir özenle ve titizlikle korunmakta olup; kapasitesi sınırlı ve güvenlik açısından sıkıntılı olabileceği anlaşılan bir otelin toplantı salonu yerine sahibi devlet ve millet olan bir kongre salonunda bu toplantının yapılacak olmasının nasıl yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını zedeleyeceğini anlamakta zorluk çekmekteyiz. Bu gerekçelerle 2016-2017 adli yılı açılış töreni yukarıda açıkladığım mutabakata dayanılarak Millet Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacaktır. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının Adli Yıl Açılış Törenine katılmama kararını yeniden gözden geçirerek yargılama faaliyetinin vazgeçilmez bir unsuru olan avukatlık mesleğini temsilen törene katılacağını umuyoruz.

“Ayrıca son zamanlarda milli birlik ve beraberliğimize yönelik olarak meydana gelen terör saldırıları nedeniyle şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin anısına, gazilerimizin ve tüm şehit ve gazi ailelerinin acılarına duyduğumuz saygı ve derin üzüntü nedeniyle 1 Eylül 2016 tarihinde saat 20:00'de T.B.M.M. bahçesinde yapılacağı duyurulan "Adli Yıl Açılış Kokteyli " iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”