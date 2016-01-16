CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Kürtçe pankart kaldırıldı

CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda "Aşiti peace barış. Bu sese kulak ver barışa ses ver" yazan pankart salondan kaldırıldı. CHP yönetiminin belirlediği ve onayladığı pankart ve dövizlerin asılmasına izin verildi.

Haberler.com'un haberine 'Demokrasi, Değişim ve Kardeşlik Kurultayı' sloganıyla başlayan kongresi için Türkiye'nin dört bir tarafından parti delegeleri ve üyeleri Arena Spor Salonu'nu doldurdu.

Salonda göze çarpan döviz ve pankartların yanı sıra CHP'nin eski genel başkanlarının portre fotoğrafları asıldı. Delegelerin oturacağı koltuklar Türkiye bayrağı ve Kemal Kılıçdaroğlu resimli bayraklarla üstü kaplanarak partililerin kongrede ellerinde bu bayrakları tutmaları önerildi.

"Aşiti, Peace, Barış"

CHP yönetiminin belirlediği ve onayladığı tüm pankart ve dövizler dışında kalan pankartların kaldırılması için anons yapıldı. Bu pankartlardan birisi Bağcılar İlçe Teşkilatı tarafından asılan Kürtçe, "Aşiti peace barış. Bu sese kulak ver barışa ses ver" pankartıydı.

Yine salonda Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu gazetecileri Can Dündar ve Erdem Gül için CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından asılan, üzerinde Nazım Hikmet'in şiir "Sen yanmazsan, Ben yaznmazsam, Biz yanmazsak, Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa" yazan pankart dikkati çekti.

Salonda, 'Savaşın değil, barışın partisiyiz', 'Demokrasiyi biz getirdik, biz yücelteceğiz', 'Özgür basın varsa özgür toplum vardır' pankartları da öne çıkan sloganlar oldu.