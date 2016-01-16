Muharrem İnce kendisine PM üyeliği teklif edildiğini söyledi; CHP yalanladı

35. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP'de genel başkan adayı olmayacağını kurultaya kısa bir süre önce açıklayan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine PM üyeliği teklif ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini açıkladı. Ancak CHP Genel Merkez yönetimi görüşme talebinin İnce'den geldiği belirtilerek, “İnce’ye PM üyeliği önerildi” haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

CHP Genel Merkez yönetiminden, “İnce’ye PM üyeliği önerildi” haberlerinin doğru olmadığı açıklaması geldi. Genel merkez kaynakları, “Görüşme talebi de sayın Genel Başkan'dan değil İnce’den geldi. Görüşmede kendisine PM üyeliği yapılması da sözkonusu değildir” dedi.

Ulusal Kanal'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun, kurultay öncesi İnce ile görüştüğü, görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine gerçekleştiği belirtilmişti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye Parti Meclisi üyeliği teklif ettiği, İnce'nin ise bu teklifi "teşekkür ediyorum ancak arkadaşlarımla çalışacağım" diyerek kabul etmediği belirtildi.

Radikal’den Ercan Sarıkaya’nın haberine göre; İnce'nin açıklamaları şöyle:

“Gittim. Benimle çalışabileceğini, bir sıkıntı olmadığını, parti meclisinde, MYK’da bulunabileceğimi söyledi. Ben de, 'Yönetim anlayışında bir değişiklik yok. Anlıyorum ki, siz aynı yönetim anlayışına devam edeceksiniz. Bu anlayıştan başarı çıkmaz. Dolayısıyla ben bunun bir parçası olmak istemiyorum' dedim. Ben çünkü o kurultaydan öncesi grup başkanvekilliğinde 4,5 sene o MYK’da ve parti meclisinde bulundum. Oradan bir başarı olacağına inanmıyorum. Çünkü yönetim anlayışıyla ilgili benim itirazlarım var. Değişimin sadece MYK ile sınırlı kalması başarı getirmez. Ben toptan tepeden itibaren değişim istiyorum."