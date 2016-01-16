Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı, geçersiz oyların Atatürk'e verildiği iddia ediliyor

CHP 35. Olağan Kurultayı'nda tek başına girdiği seçimde 990 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan seçildi. 248 geçersiz oyun büyük bölümünde delegelerin oy pusulasına Mustafa Kemal Atatürk yazdığı iddia edildi. CHP kulislerinde bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki olarak değerlendirildi. Kılıçdaroğlu, 1100 delegenin imzası ile tek başına aday olmuştu. CHP'nin 1275 delegesi bulunuyor. Parti Meclisi seçimi, çarşaf liste ile yapılacak. CHP'de kurultaya sayılı günler kala önce Muharrem İnce, ardından da Umut Oran genel başkan adaylığından çekildiğini açıklamıştı. Genel başkan adaylarından Mustafa Balbay ise adaylık için gereken 120 imzayı toplayamadığı için aday olamadı. Balbay, "92 imzaya ulaştık, mevcut durumda aday olamıyorum" demişti.

CHP 35. Olağan Kurultayı bugün Ankara Arena Spor Salonu’nda ‘Demokrasi, Değişim ve Kardeşlik Kurultayı’ sloganıyla yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun dün akşam Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşmeye ilişkin konuşan İnce, kendisine PM üyeliği teklif edildiğini kendisinin de kabul etmediğini söyledi ancak CHP Genel Merkezi, görüşme talebinin İnce'den geldiğini ve PM üyeliği teklifinin yapılmadığını belirtti. 92 imza toplayan Mustafa Balbay Genel Başkanlık için aday olamadı.

CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nın yapılacağı Ankara Spor Salonu'na davetliler erken saatlerde gelmeye başladı. Kurultayı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı. Kurultayın gerçekleştiği salona Mustafa Kemal Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri asıldı.

AKP'liler terk etti



Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'diktatör' şeklindeki benzetmeleri üzerine kongreye katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve beraberindekiler kongreyi terk etti.

Özdağ, "Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında biraz durakladım ama baktım ki eleştiri dozunu kaçırıyor, benim bunu kabul etmem mümkün değildi ve salonu terk ettim. Kendilerini daha nezaketli, daha dikkatli uslup kullanmaya davet ediyorum, temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum. Yüzde 52 oyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na siz nasıl diktatör dersiniz. Bu, ülkemize ihanet, demokrasimize ihanet. Ben Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum, kınadığımı belli etmek için de bir tepki koymam lazımdı'' dedi.

Salona, "Özgür basın varsa, özgür toplum vardır", "Baskı ve zulüm düzeni CHP ile bitecek", "Savaşın değil, barışın partisiyiz", "Türkiye bizimle özgürleşecek", "Barışı birlikte inşa edeceğiz", "Demokrasiyi biz getirdik, biz yücelteceğiz" ve "Ey özgürlük" yazılı pankartlar asıldı. Salonda, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü de pankart olarak yer aldı. Salonda CHP'nin eski Genel Başkanları İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Altan Öymen'in fotoğrafları da yer aldı.

Ayakta alkışlandı

Kılıçdaroğlu, partisinin 35. Olağan Genel Kurultayı için saat 10.35'te Çukurambar'daki evinden eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte ayrıldı. Evinin önünde gazetecilerle tokalaşan Kılıçdaroğlu ve eşi, 10.50'de protokol kapısından kurultayın yapılacağı salona giriş yaptı.

Partililer Kılıçdaroğlu'nu salona girişinde ayağa kalkarak alkışlar ve sloganlarla karşıladı. Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu da partililere alkışla karşılık verdi ve salon içinde tur attı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi daha sonra protokol bölümünde kendileri için ayrılan yerlere oturdu. Bu sırada partililer "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.



Balbay: Aday olamıyorum

CHP’nin 1200 delegesi bulunuyor ve en az 120 imzayı toplayan isimler kurultayda genel başkanlığa aday olabiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkan İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın 120 imzayı bulamadığı belirtildi. Balbay, "92 imzaya ulaştık, mevcut durumda aday olamıyorum" dedi.

Eski genel başkanlardan Deniz Baykal'ın salonda Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve diğer eski başkanlarla birlikte oturmaması dikkat çekti. Baykal, salonun bir ucunda Antalya il örgütü ile birlikte kurultayı takip etmeyi tercih etti.

Elçi'nin mesajına alkış

Bir süre önce silahlı saldırıda öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'nin kurultaya gönderdiği mesaj, büyük alkış aldı. Elçi gönderdiği mesajda, "Yaşamın en zor anında acımı paylaştığınız için teşekkür ederim. Gelecek günlere inancınızı yitirmeden çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Kurultayın, Türkiye'ye, bölgeye ve dünyaya hayırlı olmasını temenni eden Kılıçdaroğlu, salonda bulunanları, "Ülkeye emek verenler başta olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, CHP'nin şehitleri, çocuklar, gençler, şehitler, ülkenin bütün insanları için" saygı duruşunda bulunmaya ve İstiklal Marşı'nı okumaya çağırdı.

Kurultay delegelerinin imzasıya kendisine gelen yazıyı okuyan Kılıçdaroğlu, delegelerin Divan Başkanlığı'na, eski İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın'ı önerdiğini söyledi.

Daha sonra Karayalçın, delegelerin oyuyla Divan Başkanlığı'na seçildi.

Can Dündar ve Erdem Gül'den mektup

Karayalçın, Genel Başkan Kılıçdaroğlu aracılığıyla kendisine iletilen tutuklu gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün mektubunu da kürsüden okudu. Hürriyet'teki habere göre, mektup salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

"CHP Kurultay"na ifadesiyle başlayan mektupta, şunlar kaydedildi:

"CHP'nin 35. Kurultayı, Türkiye'de medyanın en ağır baskı döneminde toplanıyor. Biz o baskıya direnen, halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunan gazeteciler olarak 52 gündür Silivri'de hapis yatıyoruz. Tutukluluk koşullarında bile direnmeye, korkutma çabalarına inat doğru bildiğimizi daha gür bir sesle yazıp, söylemeye devam ediyoruz. Bu mücadelemizde ilk günden beri bizi hiç yalnız bırakmayan başta sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'nin tüm milletvekillerine ve vefakar örgütlerine içtenlikle teşekkür ediyoruz. Özgür ve demokratik bir Türkiye'nin inşasında bağımsız ve cesur bir basının önemini hatırlatıyor ve dayanışma duygularıyla kurultayınıza başarılar diliyoruz."

Karayalçın, mektubu okuduktan sonra Başkanlık Divanı üyelerini oylamaya sundu.

Divanın oluşmasından sonra, kurultay çalışmalarına başladı.



Muharrem İnce ve Umut Oran kongrede aday olmamalarına rağmen salonda yerlerini aldılar. Muharrem İnce kurultay salonunda partililerle bol bol selfie çektirdi

CHP kurultayında dikkat çeken isimlerinden biri ise CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in oğlu oldu. Sedat Peker'in dün Twitter hesabından gündeme getirdiği bazı iddialardan sonra Tekin'in oğluyla kongreye gelmesi bir mesaj olarak değerlendirildi. Tekin yaptığı açıklamada, "Bu bir mesaj değil, oğlum son 3 kongredir kurultaya geliyor. O kişiyi hiç ciddiye almıyoruz ama selam verenin selamını alırız" şeklinde konuştu.

İnce'ye teklif mi var?

Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile görüştü. Dün akşam saatlerinde yapıldığı öğrenilen görüşmenin, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine gerçekleştiği iddia edildi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye Parti Meclisi üyeliği teklif ettiği, İnce'nin ise bu teklifi "teşekkür ediyorum ancak arkadaşlarımla çalışacağım" diyerek kabul etmediği ileri sürüldü.

CHP: PM üyeliği önerilmedi

CHP Genel Merkez yönetiminden, “İnce’ye PM üyeliği önerildi” haberlerinin doğru olmadığı açıklaması geldi. Genel merkez kaynakları, “Görüşme talebi de sayın Genel Başkan'dan değil İnce’den geldi. Görüşmede kendisine PM üyeliği yapılması da sözkonusu değildir” dediler.

Kurultayda, çalışma ve hesap raporları üzerinde, yaklaşık 40 kişi söz talebinde bulundu. Karayalçın, bu şekilde devam etmesi halinde konuşmaların 6 saati bulacağını belirterek, konuşma sürelerinin en çok 5 dakikayla sınırlı tutulması uyarısında bulundu. Eski ve yeni milletvekilleri, örgüt yöneticileri, kürsüde parti ve ülke gündemine yönelik görüşlerini, eleştirilerini ifade ediyor.

Kılıçdaroğlu salondan ayrıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 15 dakika süren konuşmasının ardından, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile dinlenme odasına geçti. Kılıçdaroğlu, daha sonra salondan ayrıldı.

CHP 35. Olağan Kurultayı'nda kabul edilen tüzük değişikliğine göre, milletvekili seçimlerinde "kontenjan aday" uygulaması bir dönemle sınırlandırıldı.



CHP 35. Olağan Kurultayı'nda, parti tüzüğündeki yapılması öngörülen değişiklikler ve Tüzük Komisyonu raporu delegenin onayına sunuldu.

Delegeler tarafından oy çokluğu ile kabul edilen değişikliğe göre, milletvekili seçimlerinde "kontenjan aday" uygulaması bir dönemle sınırlandırıldı. Bir aday iki dönem üst üste kontenjandan yararlanamayacak. Bir yıl dolmadan seçimlerin yenilenmesi durumunda ise bu kural uygulanmayacak.

CHP'nin tüzüğünde yapılan diğer bir değişiklik ise Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliklerinin yapısına yönelik. Değişikliğe göre Genel Başkan MYK'ya atayacağı kişi sayısına kendisi karar verecek. Mevcut tüzüğe göre, CHP MYK'sı en az 17 kişiden oluşuyor.

Yapılan değişiklikle, tüzükteki "MYK en az 17 kişiden oluşur" ifadesi, "MYK, Genel Başkanın belirleyeceği sayıda genel başkan yardımcıları ve genel sekreterden oluşur" şeklinde değiştirildi.

Bir diğer değişikliğe göre de seçimlerin bir yıl dolmadan yenilenmesi durumunda, Parti Meclisi milletvekili adayları ön seçim şartı uygulanmadan, merkez yoklamasıyla belirlenebilecek. Bu değişiklikle, ön seçimden çıkan adayların bir yıl dolmadan seçimlerin yenilenmesi durumunda hak kaybı yaşamasının önüne geçiliyor.

Bu arada, değişikliklerin oylanması sırasında yapılan itiraz üzerine Divan Başkanı Murat Karayalçın, delegelerden kartlarını kaldırarak oylamaya katılmalarını istedi. Delegelerin kartları sayılarak, oylama tamamlandı.

Kurultay da genel başkanlık seçimi için 72 kabinde 24 sandık kuruldu. Oy verme işlemi 22:30’da başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu saat 23:00’da oy kullanmak için Arena Spor Salonu’na geldi. Kılıçdaroğlu, ‘Başbakan Kemal’, ‘Halkın umudu Kılıçdaroğlu’, ‘Gençlik Seninle Durma İlerle’ sloganlarıyla oyunu 1 Numaralı sandıkta kullandı. Kılıçdaroğlu, “Yeni bir sayfa açacağız türkiye’de demokrasiyi getireceğiz. Özgürlükleri getireceğiz. İşsizlikle mücadele edeceğiz. Yoksulun fakirin garibin gurabanın partisi olacağız. Onların hakkını savunacağız.” Diye konuştu. Oy kullanma işlemi için 23:15’te sona erdi. Sandıklar açılmaya başlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy kullandığı 1 numaralı sandığın sonuçları açıklandı. 53 kişinin oy kullandığı 1 numaralı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu’na 40 oy çıkarken 10 oy boş çıktı.

Yeniden Genel Başkan

Kemal Kılıçdaroğlu oylama sonunda 990 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi. 248 oy ise geçersiz sayıldı. 248 geçersiz oyun büyük bölümünde delegelerin oy pusulasına Mustafa Kemal Atatürk yazdığı iddia edildi. CHP kulislerinde bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki olarak değerlendirildi.