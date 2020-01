CHP 35. Olağan Kurultay'ı toplandı; Kılıçdaroğlu tek başına aday

CHP 35. Kurultayı'nı düzenliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa aday olacağı kurultayda İzmir Milletvekili Mustafa Balbay92 imza toplarken, aday olmak için yeterli sayıya ulaşamadı. Eski CHP İstanbul İl Başkanı olan Murat Karayalçın Divan Başkanı seçildi.

Kurultayda konuşan, Kemal Kılıçdaroğlu, Barış için Akademisyenler tarafından imzalanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisi yüzünden gözaltına alınan akademisyenler için "Düşüncelerini açıklayan akademisyenler tek tek gözaltına alınıyor bir diktatör bozuntusu yüzünden" dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tarafsızlığını korumadığı suçlamasıyla, "Diktatör bozuntusu senin için şeref ve namus ne anlama geliyor?" diye seslendi.

CHP'nin 35. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Kurultayı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı.

Kurultayının gerçekleştirileceği salona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri asıldı. Balonlarla süslenen salonda, davetlilerin oturacakları yerlere Türk bayrakları, CHP flamaları ve Kılıçdaroğlu'nun posterleri konuldu.

Kurultayda önceki genel başkan Deniz Baykal eski genel başkanlara ayrılan bölümde oturmadığı dikkati çekti.

Salona, "Özgür basın varsa, özgür toplum vardır", "Baskı ve zulüm düzeni CHP ile bitecek", "Savaşın değil, barışın partisiyiz", "Türkiye bizimle özgürleşecek", "Barışı birlikte inşa edeceğiz", "Demokrasiyi biz getirdik, biz yücelteceğiz" ve "Ey özgürlük" yazılı pankartlar asıldı. Salonda, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü de pankart olarak yer aldı. Salonda CHP'nin eski Genel Başkanları İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Altan Öymen'in fotoğrafları da bulunuyor.

Orta bölümü basın mensuplarına ayrılan salona, dev bir ekran kuruldu. Kurultaya 30 bin davetli ile bin 275 kurultay delegesinin katılması bekleniyor. Kurultayda 3 maddelik bir tüzük değişikliği yapılacak.

Salona CHP örgütlerince asılan "Aşiti, Peace, Barış, bu sese kulak ver barışa ses ver" pankartı dikkati çekti.

Kurultayı takip eden çok sayıda mensubu da kendilerine ayrılan masalarda yerlerini aldı.

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "CHP 35. Olağan kurultayı, demokrasiyi temele oturtan, değişime, gelişime hizmet edecek felsefeyle kardeşçe yapılacak" paylaşımında bulundu.

Habertürk TV'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcı Gürsel Tekin, "Pazartesiden sonra farklı bir CHP göreceksiniz" dedi.

Tekin "CHP en zor dönemde bir kurultay yapıyor. Anamuhalefet olarak ne yapılması gerekiyorsa Sayın Davutoğlu'na çağrı yaptık. DAEŞ terör örgütüne müdahale edildiğini ve 200 DAEŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği söylendi. Nasıl oldu bu? 27 ülke koalisyon müdahale ederken bizim yapamamız sorun değil mi? Ayırca doğu, güneydoğu silah deposuna haline gelmişken bunun özeleştirisi yapılırken akademisyenlere baskı yapılarak, gazeteciler susturularak götürülmeye çalışıyor. Sayın Davutoğlu gelin parlamentoda bunu çözelim, Türkiye'yi evhapsinden kurtaralım. Sayın Davutoğlu aklı selim olsun, biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmek için hazırız" dedi.

Mustafa Balbay'ın genel başkanlığa aday olup olmayacağı konusunda ise Tekin, "Sayın Balbay'ın aday olacağını zannetmiyorum. 200 imza değil, 128 imza yeterli. Ancak kulislerde aday olacağını duymadım" ifadelerini kullandı.

CHP'de değişimin hakim olacağını vurgulayan Gürsel Tekin, "CHP'nin bütün kurultaylarına baktığınızda değişimi görüyorsunuz. Sorun CHP'nin iç meseleleri değil. Kongrelerimiz tartışma konusu olabilir ama demokrasiyi parti içinde geliştirebilirsiniz. Geliştiremezseniz o ülkenin ne aydını, ne gazetecisi, ne de akademisyeni konuşabilir. Pazartesiden sonra farklı bir CHP göreceksiniz. Gerek parlamentoda, gerek parlamento dışında" diye konuştu.

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke de kongreyi ve Parti Meclisi'nde öngörülen değişiklikleri şöyle değerlendirdi:

"Türkiye'nin önemli bir değişem ihtiyacı var. CHP de bu bilinçle 'Değişimi CHP'den başlatıyoruz' konulu bir kurultaya giriyor. Sokağa kadar yansıyan bir baskıcı ortamın içindeyiz. Toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir değişim bekliyoruz.

CHP Türkiye'nin gerçeklerini doğru okuyan bir parti. Dolayısıyla aynı dinamizmi parti içinde yaşatmak şart. Bu açıdan yönetimde söz sahibi kadınlar, gençler ile doğru profil ortaya konulacaktır.

CHP geleceği inşa edecek tek kurum. Daha etkin bir yönetim 8 kişilik bir MYK'da da olabilir, 20 kişilik bir MYK'da da olabilir. Nasıl etkin çalışacaksa öyle bir değişiklik bekliyorum. Bir yıl içinde de bir program ve tüzük kurultayı yapacağız.

Balbay aday değil

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay genel başkanlığa adaylık için gerekli olan 128 imzayı toplayamadı. 92 imza toplayan Balbay aday olamadı. Balbay yaptığı açıklamada: 92 imzaya ulaştık. Mevcut şartlarda aday olamıyorum" dedi.

Divan Başkanı: Karayalçın

Eski CHP İstanbul İl Başkanı olan Murat Karayalçın Divan Başkanı seçildi.

CHP 35. Kurultayı Divan Başkanı Murat Karayalçın yaptığı konuşmada, "Parti hukukumuz, tüzüğümü, yönetmeliğimiz kurultaylarımıza ülkenin ve partinin genel sorunlarını ve partinin ilkelelerini ve tutumunu görüşme ve karara bağlama görevini vermiştir. 35. Olağan Kurultayımız bu görevle toplanmış bulunmaktadır. 2016 yılının koşulları ülkenin genel sorunlarının da, partimizin genel sorunlarının da iç içe geçtiğimi bir durum sergilemektedir" dedi.

Umut Oran: Hiçbir şeye aday olmadan çalışacağım

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, "Hizmet etmeniz için, gönüllü görev yapmanız için makama mevkiye gerek yok. Bundan sonraki süreçte hiçbir yere aday olmadan hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Umut Oran şunları söyledi:

"1 Kasım seçimleri başarısız bir sonuçtu. Hem genel başkanın hem de yönetimin yüzleşmesi gerekiyordu. Olağanüstü kurultay çağrısında bulunduk. 500'e yakın bir imza topladık ancak salt çoğunluğu toplayamadık, onun yerine hızlandırılmış bir kurultaya geldik. Sonuçta da bir aday çıkmadı. Yüzde 90 delege değişti. Bizim 1 milyon 300 üyemiz var ama genel başkanı bin 200 kişi belirleyebiliyor. Bunun daha geniş bir tabana yayılması gerekiyor.

Ben olağan kurultay sürecine baktığım zaman, o seçim sonuçlarıyla yüzleşmeden aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar almak mümkün değil. Bugün de bu gerçeklerle yüzleşmeyi bir kenara bıraktık. Bana göre, olması gereken ölçüde bir değişim olmayacaktır. Hepimizin yapması gereken tek şey birlik, beraberlik. Partimizin güçlü olması lazım. Partimizin güçlü olması için makam mevkiye gerek yok.

Bundan sonraki kurultayda CHP'nin güçlü olması gerekli. Demokrasi, laiklik tehlikede. İç ve dışarıda büyük sorunlar var. Türkiye'nin daha ileriye gidebilmesi için çok güçlü bir CHP olması gerekiyor.

Hizmet etmeniz için, gönüllü görev yapmanız için makama mevkiye gerek yok. Bundan sonraki süreçte hiçbir yere aday olmadan hizmet etmeye devam edeceğim.

Bu partiyi daha iyi yönetebileceğime inanıyorum. Bu düşüncemi erteliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun başarılı olması için çalışacağım ama başarısız olduğu durumda aday olacağım."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"35. Kurultayımız umuyorum ve diliyorum, üzerimize çöken baskıcı atmosferi umuyorum bir parça aydınlatır. Bizim görevimiz Türkiye'ye özgürlüğü, kardeşliği, birinci sınıf demokrasiyi getirmektir.

Bu kurultayın bir bayram havası içinde geçmesini isterdik. Oyunlar oynanmasını, türküler söylenmesini isterdik. Hapishanelerinde gazetecilerin olmadığı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini, hiçbir çocuğun teröre kurban gitmemesini, herkesin rahat bir nefes alabilsin isterdik. Ama bugün geldiğimiz noktada yönetilemeyen bir Türkiye gerçeği var.

O kadar ki demokrasiden söz ediyoruz, özgürlük, birliktelik, beraberlikten söz ediyoruz ama oluşan atmosfer bunların tümünü gölgeliyor. Bugün karamsar bir hava varsa yönetimden kaynaklanıyor. Birlikte mücadele edersek, ayrışmazsak, bölünmezsek, bir olursak emin olun Türkiye'yi aydınlığa çıkarırız.

Bugün can güvenliği her şeyin önüne geçti. İnsanlar açlığı, yoksulluğu, işsizliği düşünmüyor; ne olacak bu ülkenin hali diye düşünüyor, benim can güvenliğim var mı diye düşünüyor. Terörün yeniden azdığı her gün can kayıplarının olduğu bir Türkiye atmosferi yaşıyoruz.

Mısır'daki sağır sultan da duysun, biz CHP'liler olarak bu ülkeye hizmet etmeyi temel ülkü olarak benimseyen CHP'liler olarak terör nereden nasıl gelirse gelsin, teröre karşıyız. Teröristler asla affedilmemelidir, insanlık suçudur. İnsan hayatı kadar değerli bir şey yoktur. Masum insanların öldürülmesini asla kabul etmiyoruz. Terörü bu ülkeye musallat edenler, hiçkimse unutmasın terörden beslenen terör örgütleridir. Kandan beslenen terör örgütleridir. Terörle mücadele akılla, ilgiyle, bilimle, irfanla yapılır. Terörle mücadele kolay değildir. Bugün geldiğimiz nokta iç açıcı nokta değildir.

Anlattıklarımı iyi dinleyin. 31 yıldır PKK terör örgütüyle mücadele ediliyor. Bugün geldiğimiz nokta çok daha felaket bir noktayı ortaya koyuyor. Karanlıkla mücadeledir. Hiç kimsenin burnu kanamasın istiyoruz. Birlikteliği savunuyoruz.

En sağlıklı mücadeleyi rahmetli Bülent Ecevit yapmıştır. Sayın Hüsnü Mübarek'i çağırmıştır, Suriye'den terör örgütü çıksın demiştir. Genelkurmay 2. Başkanı'nı Suriye sınırına göndermiştir. Terör örgütü Bekaa Vadisi'nden çıkmış, Öcalan yakalanmıştır. Sıfır terörle AKP Türkiye'yi devralmıştır.

Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Terör örgütü palazlandı, büyüdü. Biz barışı sağlayacağız dediler, buyrun dedik. Oturdular terör örgütüyle masaya. Terör örgütüyle masaya oturursanız, örgütü meşrulaştırırsınız dedik, bilmezsiniz dediler. Biz, benim başkanlığımda bir grup arkadaşımla dönemin başbakanını ziyaret ettik. Bu sorun böyle çözülmez dedik, 2012'de. Siyasi partileri değil, terör örgütünü muhatap aldılar.

Bugünkü fotoğraflara bakın. Suriye, Lübnan'daki fotoğraflardan ne farkı var. Kim getirdi Türkiye'yi bu hale? Masaya otururken, ciddi yanlışlar yaptılar. Önce silahları bırakın, yurtdışına çıkın dediler. İlk darbeyi yediler. Silah bırakmayan örgütle nasıl anlaşacaksın. Valilere talimat verildi, bunlara dokunmayın diye. 17 ilçe ve pek çok ilde terör örgütü silahları depoladı. Her eve silah soktu. Eğitimini yaptılar, Kandil'den gelenler çocuklara terör eğitimi verdi. AKP bunları seyretti ve kimse bunlara dokunmayacak dedi. Mahkemeler kurdular, vergi daireleri kurdular, asker alma daireleri kurdular, sesleri çıkmadı.

Acı bir gerçeği Erdoğan'ın dilinden sunacağım. Bir TV programında şunları dedi: "Çözüm sürecini güneydoğuda, kısmen doğuda silah stoklaşma süreci olarak değerlendirdiler." Kim söylüyor, Cumhurbaşkanı söylüyor. Demek ki silahların nereye stoklandığını biliyorlardı.

78 milyon yurttaşımın vicdanına sesleniyorum. Doğu, güneydoğu silah deposu haline getirilirken iktidarda kim vardı? Valilere, kaymakamlara sakın dokunmayın talimatını veren kimdi? Bunları kendi vicdanınızda sorgulayamazsınız bu hükümeti değerlendiremezsiniz. Bugün yaşananların tek sorumlusu AKP'dir, bunu herkes bilsin.

2002'de sıfır terörle ülkeyi aldılar. Bugün kan gölüne dönen bir Türkiye var. Bizim bunu sorgulamamız lazım. Sorgulayalım ki demokrasinin hakkını verelim, sorgulayalım ki bu sorunu nasıl çözeceğiz onu bilelim.

Bu işin sorumlusu kim? Esnaf Adem mi, emekçi Mehmet usta mı? Bu işin sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir. Şimdi mücadele ediyoruz diyorlar. Neyin bedelini ödüyor Türkiye? Zamanında niye sesini çıkarmadı?

Bizler, hiçbir ayrımı kabul etmiyoruz. Kimlik siyaseti yapmadık. Senin kimliğin senin şerefin, senin onurundur. Kürt kimliğinle onur, gurur duyabilirsin. Hiç kimse senin kimliğini sorgulamayacak. Senin en temiz duygularınla oynadılar. Barışı getiriyoruz dediler, bugün ülkeyi kan gölüne çevirdiler.

Sevgili kardeşim biz seninle Çanakkale'de, İnönü'de, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta birlikteydik. Seninle birlikte özgürlükçü demokrasiyi getireceğiz. Biz seninle birlikte, hiç kimsenin kimliğinden ötürü hiç kimsenin ötekileştirilmemesini sağlayacağız. Bunun sözünü veriyoruz.

Toplumsal barışımız dinamitlenmiştir. Bunu sağlayacak tek parti vardır o da CHP'dir. Biz bu ülkeyi birlikte kurduk. Biz bu ülkede birlikte yaşadık, yaşıyoruz, yaşayacağız. Hiçbir yurttaşımızın ötekileştirilmesini istemiyoruz.

Son günlerde bir tartışma daha var: Anayasa. Darbe döneminde çıkarılan yasalar topluma dar geliyor. Toplum özgürlükçü bir demokrasi istiyor. Evet, darbe hukuku ortadan kaldırılmalı. Hiçbir kaygımız, kuşkumuz yok. Darbe yasalarının değişmesi konusunda samimi olarak, toplantılara katılacağız, düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Hiç kimsenin kişisel beklentileri üzerine yeni bir dünya inşa etmeyeceğiz.

Darbe yasalarının arkasına saklananlar, yeni bir darbe anlayışını Türkiye'ye dayatmasınlar. AKP'nin değerli genel başkanına çağrıda bulunuyorum. Siz bu ülkede özgürlükçü bir demokrasi istiyorsanız, gelin darbe hukununu tümüyle değiştirelim. Bunları değiştirebilirsek darbe hukukunu temizleriz.

Yasa değişiyor, adı değişiyor ama o yasanın darbeci ruhu değişmiyor. Özgürlükçü, çoğulcu demokrasiyi getirelim. Demokrasi hukukundan söz ediyoruz. Darbe hukukunun kaldırılmasından söz ediyoruz. Anayasa diyor ki, "basın hürdür, sansür edilemez" diyor. Bugün basın hür mü? Basın özgür olsaydı, o gazeteciler doğru haber yaptığı için tutuklu olur muydu?

Onların niyeti açıkça söylüyorum, onların niyeti darbe hukukunu tahkim etmek. Başkanlık sistemini getirmek istiyorlar. Onlar patronlu bir başkanlık sistemini istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Herkes bilsin. Ne oldu da patronlu başkanlık sistemini istiyorlar?

Bir ülkenin rejimini tarihi koşullar, siyasal, sosyolojik koşullar belirler. Biz ikinci meşrutiyetten bu yana parlamenter sistemi benimsemiş bir sistemiz. Osmanlı'nın parlamenter sistemini niye reddediyorsun? Bunların niyeti patronlu başkanlık sistemi. Bir kişi emredecek, yargı gereğini yapacak, aydınlar hapse tıkılacak. Bunun gereğini yapacağız. Bunu Mısır'daki sağır sultan da, kaçak saraydaki zat da duysun.

Türkiye'de parlamenter sistem sağlıklı çalışmıyor. 12 Eylül darbe hukuku nedeniyle sağlıklı çalışmıyor. Özgürlükçü demokrasiyi getirirsek, parlamenter sistem de saat gibi çalışacak. 12 Eylül darbe hukukunu değiştireceğiz.

Bir, siyasi partiler yasası değişecek, lider sultası değişecek. Siz milletvekili seçtiğinize mi inanıyorsunuz? Milletvekili listelerini yazıyorlar ve bunlara oy vereceksiniz diyorlar. Biz, milletin vekilini millet seçsin. Vatandaş otursun kendi milletvekilini seçsin. Uygulaması var, biz niye yapmıyoruz? Hem milli irade diyeceksin, hem ona güvenmeyeceksin.

İki, yasama organı yani parlamento yani bakanlar kurulunun arka bahçesi gibi çalışıyor. Bu doğru değil. Bu tabloya, milletvekilinin parlamentoda özgür iradesini kullanamaması yol açıyor. Milletvekili endişeli ve iradesini yerine getiremiyor. Bu parlamentonun saygınlığına gölge düşürüyor, buna izin vermemeliyiz.

Yüzde 10 seçim barajı. Milli irade parlamentoya niye tam yansımıyor? Barajı kaldıralım. Gelin özgürlükçü bir anlayışı getirelim. Darbe, darbe, darbe diye diye darbe hukukunu güçlendirdiler. Makul şüpheyi getirdiler. Bu yasa hala yürürlükte ve 12 Eylül'de bile bu yapılmadı ama bunlar yaptı.

Düşünce özgürlüğü bütün demokrasilerin ortak görüşü. Bir insan kendi düşüncesini açıklayabilmeli. Kitapların yakıldığını, gömüldüğünü biliyoruz. Şimdi bu ülkenin aydınları düşüncelerini açıkladılar diye mahkeme salonlarına çıkarılıyor. Düşüncelerini açıklamayazlarsa bu ülkenin büyümesine nasıl katkıda bulunabilirler? Düşünceye katılır, katılmazsınız, eleştirirsiniz. Ama düşünceyi açıklama özgürlüğünü bu topraklara getirmek bizim boynumuzun borcudur.

Gençler bu ülkenin geleceği, umudur. Sizi onlar potansiyel suçlu olarak görüyor. Bizse baş tacı olarak görüyoruz. Aramızdaki fark bu. Onlar daha iyi eğitim almalı, onlar bu ülkeyi daha iyi yönetmeli.

Düşüncelerini açıklayan akademisyenler tek tek gözaltına alınıyor bir diktatör bozuntusu yüzünden.

Nasıl oluyor da siz bu insanların kapısına polis gönderip gözaltına alabiliyorsunuz. Bizim de içerik için katılmadığımız noktalar var insanlar düşüncelerini özgürce dile getirebilmeli.

"Devletin ekmeğini yiyip devlete düşmanlık ediyor" diyor. Ben de ona soruyorum, devletin ekmeğini yiyip, yine devleti soyanlarlara ne demeli? Oturduğun yer devleti soyma makamı değildir. Bu kara leke alnından hiç silinmeyecektir. Bir devlet darbe hukukundan arınacaksa, toplanan her kuruş verginin hesabı verilmeli. O yüzden bu düzeni değiştireceğiz. Dünyanın en zengin liderlerinden birisini, nereden buldun bu parayı, nereden götürdün bu parayı?

Bir ülkenin rejimini tarihi koşullar, siyasal koşullar, sosyolojik koşullar belirler dedik. İlk 4 madde bizim kırmızı çizgimizdir. Bunun anlamı, bu ülkeyi kan ve gözyaşı ile kurduk. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Kalkıp ben değiştireceğim diyorsun, değiştiremezsin. İlk 4 madde mandayı reddeden irade, bağımsız Türkiye'yi kuran irade. Bu irade özgürlükçü demokrat bir iradedir, bunu böyle kabul edeceksin.

Tarihimize sahip çıkarak, gerçeklerimize, değerlerimize sahip çıkarak Türkiye'yi ileri taşımalıyız.

Türkiye kendi tarihinin en derin krizini yaşıyor. Demokrasiden tutun, dış politikaya kadar her alanda ciddi sorunlarımız var. Yeni bir hamle, yeni bir sayfa açmalıyız. Dış politikada batağa saplandı Türkiye. Dış politika milli olmak zorunda. Dış politikada iktidar, muhalefet olmaz; birlik bütünlük olur dedik.

Dış politikada millilikten örnekler vereceğim. Örnek, Rusya ile ilişkiler. Ekonomik ilişkiler gelişti, hiçbir sorunumuz yoktu. Sadece bir konuda eleştirdik, bir ülkeyi tek başına bu kadar doğalgaza bağımlı yapamazsınız dedik. Bu yetmedi, nükleer santrali onlara verdiler. Suriye konusunda vizeler kalktı. Suriyeliler geliyordu, iş adamları gidiyordu. Esad Bodrum'da aile boyu ağırlandı. Hiç niye böyle yapıyorsunuz mu dedik? Irak ile ilişkileri niye geliştiriyorsunuz demedik. Bu ülkenin menfaati için çalışmak zorundayız. Mısır konusunda hiçbir şikayetimiz yoktu. İşadamları dünyanın yatırımını yaptılar. Libya ile ilişkilerde Kaddafi ile iyi ilişkiler kurdunuz. Niye ilişkileri geliştiriyorsunuz dedik mi? Sonra ne yaptılar, Kaddafi'yi arkadan hançerlediler.

Erdoğan'a insan hakları ödülü verdiler ve 250 bin dolar verdiler. Defalarca sordum, o 250 bin doları sen hangi hayır kurumuna bağışladın, çık açıkla. Açıklayabilir mi? Doları bu kadar arzu eden birisi hayır kurumlarına bu kadar dolar verir mi?

İsrail ile ilişkileri neden geliştiriyorsunuz mu dedik? Ne zaman Mavi Marmara ile olaylar değişti, biz de devletimizin yanında yer aldık. Biz her zaman Filistin'in yanında olduk. Suudi Arabistan ile ilişkiler, Avrupa Birliği ile ilişkiler itiraz etmedik. AB ile uyum yasalarında hiçbirine itiraz etmedik, destek verdik.

Şartlar ne zaman değişti? Ortadoğu batağına ne zaman girdik? Davutoğlu Dışişleri Bakanı oldu. Komşularla sıfırı sorun dedi. Suriye'ye demokrasi, özgürlük gelecektir; bütün cihatçı gruplar geldi. Oraya geleceklerdi, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldılar, oraya gideceklerdir 2,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye geldi. Bugün geldiğimiz nokta iç açıcı değil. IŞİD'e terör örgütü bile diyemediler. Yaramaz çocuklar dediler. Uçağımız düşürüldü. Arap bölgesinde kabile şefi bile Türkiye'ye kafa tutabiliyor. Bu benim ağrıma gidiyor. Niğde, Cilvegözü, Adana, Suruç'ta, Ankara'da yaşanan katliamların sorumlusu IŞİD. 70 ilden IŞİD'e miltan gitti. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı IŞİD'e el atıp, onların yaptığının Müslümanlık olmadığını neden anlatmıyor? Her gün anlatıp, söyleceksiniz.

Artık politika üreten değil, olayların arkasından sürüklenen bir Türkiye var. Bu kadar boyunuzu aşan işlere karışacağınıza, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünü neyinize yetmiyor? Dış politikayı iç politikaya malzeme edemezsiniz. İç politikada kavga edebiliriz ama 3 gün sonra yan yana gelebiliriz. Ama dış politikadaki bir ghata kuşaktan kuşağa geçer.

Kurultay meselesi ile bize yöneltilen bazı eleştiriler oldu. CHP hiç çözüm üretmez, sadece eleştirir denilirdi. Bizim son 2 seçimde oluşturduğumuz seçim bildirgesi aynen kopya edilmişse, CHP'nin öneri getirdiğini herkesin vicdanına sesleniyorum. Eğer bir kafanda bir sorun varsa bana yaz, tamamına yanıt vereceğim. Nerede bir sorun varsa, çözümün adresi CHP'dir.

CHP halka inmiyor deniliyor. Bu vatandaşlarımızın vicdanına sesleniyorum. Asgari ücreti, taşeron işçileri, mevsimlik işçileri, sigortasız işçileri dile getiren kim? Özgürlükçü demokrasiyi, çiftçinin, sanayincinin sorununu dile getiren kim? Sadece sorunu değil, çözümü de dile getiren CHP. Haksızlık yapmıyor musunuz CHP'ye?

CHP en büyük değişimleri Türkiye'ye getiren partidir. Çok partili hayatı, sosyal demokasiyi biz getirdik. Şimdi bu ülkeye özgürlükçü demokrasiyi getireceğiz, bedeli ne olursa olsun. Bizi tutuklayabilirler, gözaltına alabilirler bedeli ne olursa olsun bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz.

CHP nasıl elitlerin partisi anlayamadım. Biz halkın partisiyiz. Bizim aramızda işçi de, işadamı da var. Biz kitle, halkın partisiyiz. Bir herkese kucak açıyoruz. Bizim düşüncelerimizi benimseyenlere kucak açıyoruz tek şartla, kul hakkı yiyenlerin bu partide işi yoktur.

Nasıl darbeyi savunuyoruz? Bizim malvarlığımıza el konuluyor, gencecik çocuklarımız sokakta öldürülüyor, evlerimiz basılıyor tık yok. Sayın Davutoğlu sana çağrıda bulunuyorum, darbe hukukunun arkasına saklanma. 71 Darbesi olduğu gün, darbeye karşı çıktığı için Ecevit istifa etmiştir. Tamemen halkı kandırmak için. Bütün darbelere karşıyız. Diktatör bozuntusu da bilsin, hiçbir vesayeti bu ülkenin üzerine düşürmeyeceğiz. Biz yüzümüzü arkaya değil, geleceğe döndük.

CHP'nin vizyonu yok diyenlere diyorum, senin vizyonun ne? Biz 2023'ü değil, 2035'i değil, 2050'de Türkiye'de ne olmalı dedik ve çözüm yollarını açıkladık. Türkiye'yi merkez haline getirme projesini yaptık. Bizim vizyonumuz, ufkumuz var. Bütün dünyaya bakın, üç grup var. Gelişmiş ülkelerin tamamında katıksız demokrasi var. Diğer ülkelerin hiçbirinde hukuk, adalet, demokrasi yok.

Vatandaşlarıma şunu diyorum, biz ibadetimizi Allah için yaparız, siyaset için yapmayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Genelkurmay Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nı aynı gün kurmuştur. İmam Hatip Okullarını CHP kurmuştur. Biz inançları siyasete alet etmez. Dine saygısızlıktır. Kapalı kapılar ardında bize yapılan iftiraları Allah'a havale ediyorum. Kocatepe Camisi'nin tarihine bakın. Kurucuları arasında CHP'li vekiller var. Vergi muafiyeti de CHP döneminde geldi. Ama biz bunları saymayı ayıp sayıyoruz. Propaganda aleti olarak kullanmıyoruz. Kimin kafasında bir soru işareti varsa bana yazsın. Ona her türlü bilgi, belge ve dokümanı göndereceğim.

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir. Çünkü devlet vatandaşın inancına göre hizmet etmez. Ona eşit hizmet yapmak zorundadır. Her insan istediği gibi ibadet eder.

Cumhurbaşkanını halk seçer. Cumhurbaşkanının görevleri vardır. Anayasa'nın 101'inci maddesi tarafsızlığını, 103'üncü maddesi yeminini içerir. "Üzerime aldığım görevi, tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim" diyor.

Namus ve şeref kavramı bu toplumda ne kadar önemli biliyorum. Namus ve şeref bizim için tartışılmazdır. Dün yine bize sataşmış. Diktatör bozuntusu olan adam, senin için namus ve şeref ne anlama geliyor? Ya adam gibi durur tarafsızlığını gösterirsin, ya da her gün sana namus ve şeref kavramını hatırlatacağım. Sen bu yemini niye ettin? Namus ve şereften ne anlıyorsun? Ya tarafsız olursun ya da bu lafları ağırlaştırarak devam ederim.

Bir de sen dindar geçiniyorsun. Sanki kendisinden başkası dindar değil. Dindar bir insan için namus ve şeref ne anlama gelir? Sayın Davutoğlu beni eleştirebilir ama tarafsız bir kişi tarafsızlığını bozarsa ona namus ve şerefi yeminini hatırlatırım.

Amacımı bu ülkede insanlar özgürce, adalet içinde yaşayabilsin. Ahlakın ve adaletin yüceldiği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Savaşın olmadığı, kardeşliğin egemen olduğunu bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. İnançları güçlü bir Türkiye istiyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan huzur içinde yaşamak istiyoruz. Böyle bir Türkiye bizim hayalimiz. Böyle düşünen tüm yurttaşlarımıza kapılarımız açık. Gelin dördüncü büyük devrimi yapalım. Siyaset köşeyi dönme, mevki makam aracı olmasın.

Şimdi ayağa kalkalım ve Türkiye'ye selam gönderelim:

"Ankara'dan Hakkari'ye, Diyarbakır'a, Mardin'e, İstanbul'a, Muğla'ya, Rize'ye, Samsun'a, Kilis'e, Çankırı'ya, Kırıkkale'ye Tekirdağ'a selam olsun. Selam olsun Türkiye'ye."

