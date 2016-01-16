CHP kurultayında Kılıçdaroğlu için Obama sistemi

CHP kurultayı öncesinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. ABD Başkanı Barack Obama'nın kullandığı, ışıklandırma teknolojisi ilk kez denenecek.

Ankara Arena spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kurultay hazırlıklarından sorumlu Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, kurultaya 30 bin davetli ile bin 275 kurultay delegesinin katılmasını beklediklerini, güvenliği 5 bin polis, 2 bin partilinin sağlayacağını söyledi. Erol, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları düşünerek, kurultaya “Demokrasi, Değişim ve Kardeşlik” ismini verdiklerini belirtti.

Habertürk'ün haberine göre; Kurultay salonunun hazırlığında 14 profesyonel isim çalıştı. 2 gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkan, ikinci gün ise PM üyeleri belirlenecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı kürsünün arkasına 66x6 metre ölçüsünde dev bir ekran kurulacak. “Video mapping” adı verilen bu teknoloji ile birden çok projeksiyon görüntüsü tek ekranda toplanarak katılımcılara izletilecek.

ABD Başkanı Obama ile Madonna ve Justin Bieber gibi şarkıcıların şovlarında kullandığı, zamanlama üzerine kurulu “Watch Out” ışıklandırma teknolojisi de Türkiye’de ilk kez bir siyasi partinin kurultayında denenecek.

Kurultaya, Avrupa Sosyalistler Partisi Başkanı Sergei Stanisev, Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın başkanlığını yaptığı SYRIZA’dan ve Fransa Sosyalist Partisi’nden 2’şer milletvekili katılacak. İsveç Sosyalist Partisi temsilcileri de kurultayı izleyecek.

Kurultaya, Gezi olaylarında ve Ankara Garı saldırısında yaşamını yitiren vatandaşların yakınları, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de davet edildi.