ÇHD ve İHD: Tutuklamalar savunma hakkına açık saldırıdır

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara şubeleri ile Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi üyeleri, "DHKP-C" operasyonu adı altında 7 ilde yapılan gözaltıları Ankara'da Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde protesto etti.

Çok sayıda kişinin katıldığı açıklamaya; KESK, DİSK, BDSP, Kaldıraç, HDK, BDP, Halk Cephesi, ESP, Suriye Halkın İradesi Partisi'nden Obada Buzo, Mısır Komünist Partisi'nden Essam Shaban Hassan Hussein ve çok sayıda yurttaş destek verdi.

"Gözaltılara tutuklamalara devlet terörüne insan avına son" pankartı açan kitle, sık sık "Devrimci avukatlar onurumuzdur", "ÇHD susmadı susmayacak" sloganları attı. Kurumlar adına açıklama yapan İHD Ankara Şube Başkanı Yardımcısı Mahmut Konuk, yapılan operasyonlara tepki göstererek, "Pazar günü Çağlayan Adliyesi'ne giden avukatlara da polis azgınca saldırdı. Çok sayıda avukat, polis şiddetine maruz kalırken, bir avukatın da kafası yarıldı" dedi.

'Savunma hakkına açık saldırı'

Konuk, "Ancak bu kez onları savunabileceği düşünülen avukatlar da peşinen 'örgüt' suçlamasıyla alınıyorlar ki; bunun adı devrimcilerin avukatsız bırakılması girişimidir. Bu hepinize 'savunma hakkına' açık saldırıdır. Tıpkı Kürtlere saldırırken onları savunan avukatlara da operasyon çekmek gibi" diye belirtti. Yapılan operasyonun hukukla hiçbir alakasının olmadığını dile getiren Konuk, devlet geleneğinin değişik versiyonu ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Açıklamanın ardından Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Leyla Halid'in yolladığı mesaj okundu. Halid mesajında, ÇHD'ye yönelik operasyonun Türkiye'deki devrimci ve demokratlara yönelik olduğunu vurgulayarak, "Tüm çiçekleri koparabilirsiniz, ama baharın gelişini engelleyemezsiniz" dedi.

'Yasalar tek başına bir anlam ifade etmiyor'

ÇHD İzmir Şubesi üyeleri de, gözaltına alınan dernek yöneticisi ve üyesi avukatların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde maruz kaldığı kötü muameleye ilişkin Bayraklı Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.Çok sayıda avukatın katıldığı açıklamada, "Baskılar bizi yıldıramaz", "ÇHD avukatları onurumuzdur", "Avukatlara dokunma" pankartları açılırken, sık sık "Devrimci avukatlar yalnız değildir", "Yaşasın devrimci mücadelemiz", "ÇHD susmadı susmayacak" sloganları atıldı.

Avukatlar adına açıklama yapan ÇHD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Tuba Doğan, yapılan tutuklamalarla Türkiye'nin polis devleti siciline çizik atıldığına dikkat çekerek, "Derneğimiz yöneticileri ve üyeleri, hukukun hiçe sayıldığı koşullarda gözaltına alındı.

Dernek binalarımız ile meslektaşlarımızın işyerleri ve konutları yasadışı bir biçimde arandı" dedi. Doğan, "2011 yılı Aralık ayında Kürt meslektaşlarımızın KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarıyla başlayan 'avukat avı' bu kez DHKP-C soruşturması adı altında derneğimize ve derneğimiz üyesi meslektaşlarımıza yöneliyor. Hak mücadelesinde bir arada olduğumuz işçiler, yoksullar, kadınlar, devrimciler ve Kürtler ile mücadele devam edecektir" diye konuştu. Dicle Haber Ajansı (DİHA)