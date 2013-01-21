Gözaltına alınan 9 ÇHD avukatına tutuklama kararı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 9 avukat tutuklandı. Mahkeme Avukat Efkan Bolaç hakkındaki tutuklama talebini kabul etmedi.

İstanbul Adliyesi'nde yaklaşık 24 saat süren sorgulamanın ardından öğle saatlerinde mahkeme kararını açıkladı. Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay, İstanbul Şubesi yöneticisi Güçlü Sevimli, eski şube başkanlarından Serhan Arıkanoğlu, ÇHD üyeleri Ebru Timtik, Barkın Timtik, Naciye Demir, Günay Dağ ve Şükriye Erden 'silahlı terör örgtüne üye olmak' suçlaması ile tutuklandı.

Efkan Bolaç mahkeme tarafından serbest bırakıldı (Fotoğraflar: Serkan Günel - twitter)

Mahkeme Efkan Bolaç hakkında da tutuklama gerekçeleri olmasına rağmen adli kontrolün yeterli olacağını belirtti. Ancak kararın açıklanmasının ardından savcılık Efkan Bolaç'ın serbest bırakılmasına itiraz etti.

Bu arada mahkeme kararının altında 20/01/2013 tarihinin bulunması dikkat çekti.

'Böyle adalet olmaz'