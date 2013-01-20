ÇHD avukatları 'terör' katına çıkarıldı

Önceki gün sabah saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DHKP/C'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında aralarında avukatlarında bulunduğu 40 kişi adliyeye götürüldü. Gözaltındaki avukatlara destek için adliyeye giden yaklaşık 50 avukat ile polisler arasında yumruklaşma yaşandı. Yaşanan gerginlik esnasında, 6 avukat ve bir polis yaralandı. Avukatlardan birinin kaburgasının kırıldığı iddia edildi.

İstanbul merkezli 7 farklı ilde yapılan operasyonlar sonrasında, aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 15 avukatın olduğu 68 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin bitmesi sonrasında, 15'i avukat, 40 zanlı, sabah saatlerinde, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

'Terör' katına çıkarıldılar

Aralarında Havalimanında gözaltına alınan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve İstanbul Şube Başkanı Avukat Taylan Tanay'ın da aralarında bulunduğu avukatlar, İstanbul Adliyesi'nde, terör suçlarına bakan savcıların bulunduğu 7. kata çıkarıldı.

Avukatlar ve polisler yumruklaştı

DHKP/C'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlara, destek vermek için yaklaşık 50 avukat, adliyeye gitti. Adliye çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Terörle Mücadele Savcılarının bulunduğu 7. kata çıkarılan zanlılara ulaşılmasını engellemek için Çevik kuvvet ekipleri, adliyenin 7. katına barikat kurdu. Gözaltılara destek için gelen yaklaşık 50 avukat bu duruma tepki gösterdi. ’Polis dışarı’ sloganları atan avukatlar, kalkanlı çevik kuvvet barikatının kaldırılmasını istedi. Ancak barikat kaldırılmadı. Bu duruma tepki gösteren avukatlar, barikatı yıkmak istedi. Polislerin tepkisi sert oldu. Avukatlar ile polisler arasında yumruklaşmaya yaşandı. Kavga da 6 avukat ve bir polis memuru da yaralandı. Avukatlardan birinin kaburgasının kırıldığı iddia edildi. CHP Milletvekili Hüseyin Aygün iki grubu da uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Çevik kuvvet ekiplerinin koridordan ayrılması üzerine ortam sakinleşti. Öte yandan adliyenin içinde olay çıkması üzerine adliye önünde bekleyen Halk Cephesi üyeleri de slogan atarak protesto gösterisinde bulundu.