İnsan hakları davalarına bakan avukatlara operasyon

Polis tarafından yedi kentte eş zamanlı yapılan operasyonda 17 avukat gözaltına alındı. Dikkat çeken nokta ise avukatların polis mağduru bir çok kişinin avukatlığını üstlenmiş olmaları.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın derlediği bilgilere göre, aralarında Taylan Tanay, Barkın ve Ebru Timtik, Güray ve Günay Dağ, Oya Aslan ve Naciye Demir’in de olduğu Halkın Hukuk Bürosu ve ÇHD üyesi avukatların topluca baktığı davalardan bazıları şöyle:

- Hayata Dönüş Operasyonu çerçevesinde Bayrampaşa Cezaevi'nde 12, Ümraniye Cezaevi'nde 5 tutuklunun ölümü

- Engin Çeber’in Metris Cezaevi’nde, Festus Okey’in Beyoğlu Polis Merkezi’nde öldürülmesi

- Ferhat Gerçek’in Bahçelievler’de vurularak felç bırakılması

- Ayhan ve Ali Efeoğlu kardeşlerin 1994’te polis tarafından kaybedilmesi

- Asker tarafından çatışmada öldürülen Ali Yıldız’ın toplu mezardan çıkarılması,

- Trabzon’da ve Edirne’de TAYAD üyelerine yönelik linç girişimi

- Roman Kurultayı’nda parasız eğitim için pankart açıp tutuklanan Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer’in yargılaması

- Cezaevinde kansere yakalanan Güler Zere’nin serbest bırakılması

- İşten atılan tekstil işçilerinin hak davaları...

- 2008 yılında polis kurşunuyla felç kalan Yasin Kırbaş

Selçuk Kozağaçlı, Ankara’da görülen 12 Eylül Davası ve polis kurşunuyla öldürülen Soner Çankal davası ile askerde işkence sonucu hayatını kaybeden Uğur Kantar davalarını üstlendi.

Avukat Efkan Bolaç, Beyoğlu’nda polis tarafından dövülen Sezai Yakar’ın, Avcılar’da Güney Tuna adlı gencin dövülerek ağır yaralanması ve Ahmet Koca’nın Fatih’te dövülmesine ilişkin davalara baktı.

Cezaevi davalarını yakından inceleyen Avukat Güçlü Sevimli’nin Hayata Dönüş Operasyonu’nu konu alan ve aynı adı taşıyan bir kitabı bulunuyordu.

444 155 9 Alo Polis İmdat hattı

ÇHD üyesi avukatlar İstanbul Barosu ile birlikte kısa süre önce, ‘Alo Polis İmdat’ hattını kurdu. Proje kapsamında polis mağduru olanlara haklarını aramaları için yapması gerekenler anlatılıyor ve hukuki destek veriliyor. Mağdurlara Tabip Odası ile yapılan işbirliği çerçevesinde tıbbi ve psikolojik destek de sağlanıyor.

Üst düzey yönetici gözaltına alındı iddia edildi

Avukatlara yönelik yapılan operasyonda, Halkın Hukuk Bürosu'nda, DHKP/C'nin yöneticisi olduğu iddia edilen K.K adlı bir kadın da gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.K'nın son dönemde örgüt sorumlsu olduğu ve 2004 yılında TAYAD'ın hazırladığı 'Hapishaneler Raporu'nda isminin geçtiği öne sürüldü.