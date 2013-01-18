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Yedi kentte yapılan operasyonda 15 avukat gözaltına alındı

Yedi kentte Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde çok sayıda ev ve dernek merkezine operasyon düzenledi, 63 kişi gözaltında

18 Ocak 2013 10:33

İstanbul'da yapılan operasyonda Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay ile birlikte 15 avukat daha gözaltına alındı. Yedi kentte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 63'e ulaştı. Bir haber ile ilgili avukatlarla görüşen Yurt muhabiri Sami Menteş'de gözaltına alındı.

Polis DHKP-C'ye yönelik olduğunu açıkladığı operasyon kapsamında Halkın Hukuk Bürosu'nda çalışan avukatların  evlerini bastı. Baskınlarda ÇHD İstanbul Şube Başkanı Av. Taylan Tanay Güray Dağ, Av. Ebru Timtik, Av. Barkın Timtik, Av. Naciye Demir, Av. Gülvin Aydın, Av. Serhan Arıkanoğlu,  Av. Günay Dağ ve  Av.Şükriye Erden ve  Av. Güçlü Sevimli gözaltına alındı. ÇHD Genel Başkanı Av. Selcuk Kozagaçlı ve avukat Oya Aslan hakkinda ise yakalama kararı olduğu belirtildi. Bu arada Halkın Hukuk Bürosu'nda yapılacak arama sırasında baro adına gözlemcilik yapmak amacıyla gelen avukat Efkan Bolaç'ın da gözaltına alındığı açıklandı.
Halkın Hukuk Bürosu'nun kapısını kırarak gece arama yapmak isteyen polise yasa gereği cumhuriyet savcısı olmadan arama yapamayacağı itirazı gelmesi üzerine savcının gelmesi beklendi. 
 

Yurt muhabiri gözaltında

 
Yurt gazetesi muhabiri Sami Menteş'de sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Gazeteden yapılan açıklamada Menteş'in, Dink'in avukatı olarak duruşmalara girerken üçlü priz kablosu ile mutfaktaki doğalgaz borusuna asılı olarak bulunan Hakan Karadağ'ın şüpheli ölümünü araştırdığı ifade edildi
 

Grup Yorum üyeleri de gözaltında

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Polis aynı saatlerde Okmeydanı'nda bulunan Grup Yorum'un da çalışmalarını sürdürdüğü İdil Kültür Merkezi'ne ve Mecidiyeköy'de bulunan Yürüyüş Dergisi'ne de baskın yaptı. Kültür merkezine yapılan baskında Grup Yorum üyesi sanatçılar da gözaltına alındı.
Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 6 kentte daha bazı adreslere baskın düzenlendi. İzmir'de operasyon kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Antalya'da da operasyon kapsamında ÇHD Antalya Şubesi'nde ve Avukat Zeki Rüzgar'ın bürosunda arama yapılıyor.

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