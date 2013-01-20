ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı

DHKP-C soruşturması kapsamında aranan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı İstanbul'a iner inmez uçakta gözaltına alındı.
DHKP-C soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve yurtdışında bulunan ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı bu sabah İstanbul Atatürk Havaliman’ına indi.
İzmir Baro Başkanı Sema Pektaş’ın Radikal’e verdiği bilgiye göre Beyrut’tan Türkiye ’ye uçan Kozağaçlı, Atatürk Havalimanı’na iner inmez, uçakta gözaltına alındı.
Yolcuların çıkışına izin vermeyen yetkililer, polisin gözaltı işlemini yapmasının ardından yolcuları aprona aldı. Kozağaçlı’yı karşılamak üzere Atatürk Havalimanı’na gelen İzmir Baro Başkanı Sema Pektaş ve Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ise polis merkezine doğru yola çıktı.
Soruşturmayı yürüten savcı Adem Özcan’ın Kozağaçlı’nın ifadesini yarın alacağı tahmin edilirken halen gözaltında tutulan 15 avukatın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.