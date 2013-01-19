ÇHD Başkanı Kozağaçlı: Bu devletin ÇHD operasyonudur

Polis tarafından DHKP-C'ye yönelik olduğu açıklanan operasyon kapsamında hakkında yakalam kararı çıkartılan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı açıklama yaptı. uzun süre önce aldıkları randevu nedeniyle görüşmele ryapmak üzere Suriye'de olduğunu ifade eden Kozağaçlı, “Bilinmelidir ki tutuklama tehdidiyle tek bir ÇHD üyesini bile mücadelesinden uzaklaştırmak mümkün değildir” dedi.

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, derneklerine yönelik operasyonları görüşme yapmak üzere i Suriye’den değerlendirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Kozağaçlı, görüşmelerin ardından İstanbul'a döneceklerini açıkladı.

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı yaptığı açıklamada “Derneğimize, bürolarımıza ve evlerimize yönelik baskınları, Derneğimizi temsilen görüşmelerde bulunduğumuz Suriye’nin başkenti Sam’da öğrendim. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Av. Oya Aslan da burada benimle birlikte. Bizler daha evvel planladığımız bir program kapsamında Suriye’de başta Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil ve Ulusal Uzlaşma Bakanı Dr. Ali Haydar ile ve birçok yetkili ile görüştük. Suriye demokratik muhalefeti ile bir dizi toplantı gerçekleştirdik. Sanayi ve Ticaret Odalarının başkanlarını, Ziraat odası temsilcilerini dinledik. Halkla konuştuk. Burada basta Halep şehri olmak üzere silahlı saldırganların karıştığı katliam, yağma ve hırsızlık suçları hakkında ayrıntılı bilgi aldık. Suriye halkının zararlarını tazmin ve uğradıkları haksızlıkları telafi için avukatlıklarını üstlenme sözü verdik. Bizler Türk, Kürt ve Arap halklarının avukatlığını yapmaya devam edeceğimiz sözümüzü verdik.”

Operasyon ile ilgili olarak ise Kozağaçlı, açıklamasında “Öncelikle şunu belirtmek isterim, bu operasyona herhangi bir yasadışı kılıf uydurmaya gerek yok. Bu devletin ÇHD operasyonudur. Peki bu operasyon neden yapılmıştır? Bunun için derneğimizin 10 yıllık tarihine ve takip ettiğimiz davalara bakmak yeterlidir. Bizler, devrimcilerin, yoksulların, Kürtlerin polis kurşunuyla infaz edilen çocuklarının ailelerinin kısacası tüm ezilenlerin avukatıyız. Bizler, hapishanede işkencede katledilen Engin Çeber’in, 19 Aralık 2000 Hapishane katliamı davasının, polis kurşunuyla katledilen Baran Tursun, Çağdaş Gemik ve Şerzan Kurt’un köyleri yakılan ve yargısız infazlara uğrayan Şemdinli halkının, ve Cizre faili meçhullerinin – Cemal Temizöz davası- hakları için direnen Hey Tekstil işçilerinin, parasız eğitim isteyen öğrencilerin ve Nejla Yıldız’ın avukatlarıyız.” dedi.

ÇHD Genel Başkanı Kozağaçlı, açıklamasını, kamuoyuna “Değil bizi endişelendirecek ciddiyete bir suçlama, eli yüzü düzgün bir komplo bile kuramadıklarını zaten tahmin ediyorum. Biz geliyoruz, sizin de orada olacağınızdan eminim” sözleri ile bitirdi.