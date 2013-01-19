İstanbul Emniyeti'nden açıklama: Şüpheliler ajan faaliyeti yürütüyor

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gerçekleştirilen ve gizlilik kararı nedeniyle gözaltına alınanların avukatlarına bilgi verilmeyen operasyon ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada gözaltına alınanlara 'ajanlık' suçlaması yöneltilirken, binalarda çelik kapı bulunması da suçlu olmanın kanıtı gibi gösterildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, dün yapılan operasyonla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde 6 silahlı-bombalı saldırı eylemi gerçekleştiren, 3 polisi şehit eden 7 polisin ve 6 vatandaşın yaralanmasının ardından başlatıldı" denildi. Açıklamada şüphelilerin ayrıca "Ülkemizin kozmik bilgilerini şifreli metinler halinde kodlayarak raporladıkları, başka ülkeler lehine ajan faaliyeti yürütmek için gizli haberleşme merkezleri oluşturdukları tespit edilmiştir" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da dün sabaha karşı düzenlenen ve çok sayıda avukatın da gözaltına alındığı operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada operasyonun İstanbul genelinde 6 silahlı-bombalı saldırı eylemi gerçekleştiren, 3 polisi şehit eden 7 polisin ve 6 vatandaşın yaralanmasının ardından başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şüphelilerin ayrıca "ülkemizin kozmik bilgilerini şifreli metinler halinde kodlayarak raporladıkları, başka ülkeler lehine ajan faaliyeti yürütmek için gizli haberleşme merkezleri oluşturdukları tespit edilmiştir" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son zamanlarda İstanbul genelinde (6) silahlı-bombalı saldırı eylemi gerçekleştiren, (3) Polisi şehit eden, (7) Polisin ve (6) vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan, geçmişten günümüze benzer çok sayıda eylem gerçekleştiren taşeron sol bir terör örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştır.

18 Ocak 2013 günü ilimizin 19 ilçesinde ve 7 ayrı ilde eşzamanlı yapılan operasyonda, terör örgütünün yönetici kadrosu, avukat yapılanması ve mahalli alan yapılanmalarına yönelik 55 ayrı adreste mahkeme kararlarıyla aramalar yapılmıştır.



Ajan faaliyeti



Legal görünüm altındaki dernek/kültür merkezi/dergi bürolarında çelik kapılarla (11 çelik kapıdan geçilerek) korunaklı hale getirdikleri yerlerde, Yurtdışında bulunan örgüt elebaşlarına ülkemizin kozmik bilgilerini şifreli metinler halinde kodlayarak raporladıkları, başka ülkeler lehine ajan faaliyeti yürütmek için gizli haberleşme merkezleri oluşturdukları tespit edilmiştir.

Bazı basın yayın organlarında "avukatların, mesleki faaliyetleri ve baktıkları davalar nedeniyle gözaltına alındıkları" iddia edilmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve Cumhuriyet Savcılarının nezaretinde titizlikle yürütülen soruşturmada, şahıslar "terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" şüphesiyle gözaltına alınmıştır.

Operasyon sırasında yurtdışı ve yurtiçi gizli haberleşmelerine ait kriptolu doküman ve dijital delillerin yakılmak ve kırılmak suretiyle yok edilmeye çalışıldığı görülmüştür.

Arama yapılan adreslerde;

-1 adet 9 mm çapında Rus yapımı Makarov marka tabanca,

-1 adet Kurusıkı tabanca,

- Molotof yapımında kullanılan çok miktarda malzeme,

-Çok miktarda yakılmaya çalışılmış harddisk, flashdisk ve yazılı dokümanlar ile örgütsel dijital malzemeler ele geçirilmiştir.

-Operasyon kapsamında İstanbul ilinde 68 şüpheli gözaltına alınmıştır.