Avukatlara yönelik operasyona protesto

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önünde toplanan avukatlar yaptıkları açıklama ile gözaltıları protesto etti. Bazı milletvekili ve gazetecilerin de katıldığı açıklamada Avukat Behiç Aşçı, "Şaşırmadık, ileri demokrasi bu işte" dedi.

Grup adliye önünde yaptığı açıklamanın ardından aramanın sürdüğü Halkın Hukuk Bürosu'na yürüdü. Bina önüne yaklaşıldığında polislerin barikat kurup, gaz maskelerini takmaları üzerine CHP Milletvekili Melda Onur devreye girdi.

Arama bitene kadar bekleme kararı alan gruba, uzun süredir direnişte olan Hey Tekstil İşçileri de "Bizi savunanı yalnız bırakmayız" diyerek destek verdi.

Bina önünde yapılan açıklamada ise avukatların savundukları dava nedeniyle gözaltına alındıkları dile getirildi. Bu arada aramanın sürdüğü büronun camına çıkan Avukat Taylan Tanay grubu el sallayarak selamladı.

Ankara'da aramaya itiraz

Ankara'da ise ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve eşi ile birlikte bir grup avukatın faaliyet gösterdiği büroda yapılmak istenen arama tartışmaya yol açtı. Arama için büroya gelen Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başer gözteiminde polislerin tüm büroyu aramak istemesine baro gözlemcieri itiraz etti. Baro gözlemcisi arama kararının Selçuk Kozağaçlı, Betül Vangölü Kozağaçlı ve Özgür Yılmaz'a ilişkin olduğunu ifade ederek bütün büronun aranmasına karşı çıktı. Selçuk Kozağaçlı, Betül Vangölü Kozağaçlı ve Özgür Yılmaz'ın evlerinde de arama yapıldı. Büroda aramanın evde yapılan aramanın tamamlanmasından sonra yapılmasın karar veren savcı Başer bürodan ayrıldı.