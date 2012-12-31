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Dünya

Chavez'in sağlık durumu hassas

11 Aralık'ta dördünce kanser ameliyatına giren Chavez, şimdi de akciğer enfeksiyonuyla boğuşuyor

31 Aralık 2012 10:00

Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nicolas Maduro, Hugo Chavez'in Küba'da geçirdiği kanser ameliyatının ardından "yeni komplikasyonlar" yaşadığını duyurdu.

Küba'dan Venezuela halkına televizyon aracılığıyla seslenen Nicolas Maduro, Chavez'in "hassas bir durumda" olduğunu aktardı.

11 Aralık'ta dördünce kanser ameliyatına giren Chavez, şimdi de akciğer enfeksiyonuyla boğuşuyor.

1999 yılından beri cumhurbaşkanı olan Chavez, Ekim ayında bir kez daha seçimleri kazanmıştı.

Chavez'in sağlık durumu hakkında fazla detaya girmeyen Maduro, cumhurbaşkanının yaşadığı komplikasyonların bir akciğer enfeksiyonuna bağlı olduğunu aktardı.

Maduro, "Cumhurbaşkanımız, kendisini ziyaret ettiğimiz sırada Venezuela halkına sağlık durumunun aktarılması yönünde bize çok açık bir talimat verdi.
Cumhurbaşkanı Chavez'in sağlık durumu hassasiyetini koruyor." dedi.

Chavez'in en büyük kızı Rosa, damadı Jorge Arreaza ve Venezuela başsavcısı Cilia Flores'in yanında üzgün bir biçimde kameraların karşısına geçen Maduro, kendisinin de birkaç saatliğine Havana'da kalmaya devam edeceğini söylediyse de detaylara girmedi.

BBC'nin Havana'da bulunan muhabiri Sarah Rainsford, Chavez'in en son görülmesinin üstünden üç hafta geçtiğini belirtiyor. Muhabirimiz, Chavez'in sağlık durumunun gizli tutulduğunu da aktarıyor.

Muhabirimiz ayrıca, Chavez'in yeniden yemin etmesi gereken 10 Ocak tarihinde ne olacağının merak edildiğini de söylüyor.

Meclis başkanı Diosdado Cabello, Chavez'in ülkeye gelememesi durumunda yemin töreninin geciktirilebileceğini belirtmişti. Ama muhalefet bunun anayasaya aykırı olacağını söylüyor.

Venezuela anayasası cumhurbaşkanının bulunmaması durumunda 30 gün içinde erken seçime gidilmesi gerektiğini söylüyor.

Chavez geçmişte sağlık durumunun kötüleşmesi durumunda Venezuelalıların yardımcısı Maduro'ya oy vermesini istemişti.

Yetkililer teşhisin konulduğu 2011 yılının Temmuz ayından veri Chavez'in kanser hastalığının ne kadar kötü olduğunu veya ne tür olduğunu açıklamadı.


BBCTürkçe

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