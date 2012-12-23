'Chavez'in sağlık durumu istikrarlı'

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in Küba'da olduğu ameliyatın ardından oluşan komplikasyonlarda iyileşme görüldüğü ve sağlık durumunun istikrarlı olduğu bildirildi.

Destekçileri, başkent Caracas'ta Chavez'in sağlığına kavuşması için toplu dua ayinleri düzenliyor.

Devlet Başkanı Yardımcısı Nicolas Maduro, Yaracuy eyaletinde seçmenlere yaptığı konuşmada, Chavez'in durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve Küba'da en iyi tedaviyi gördüğünü dile getirdi.

Ameliyattan sonra başlayan kanamanın durdurulduğunu belirten Maduro, Chavez'in solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördüğünü ve ailesinin yanında olduğunu ifade etti.

'Yeni devlet başkanı seçimi olmayacak'

Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Chavez'in 10 Ocak'taki yemin törenine katılamaması halinde de yeni devlet başkanı seçimi olmayacağını açıkladı.

Uzmanlar, bu açıklamaların ardından ülkede yeni yasal bir tartışmanın başlayabileceğini ve yüksek mahkeme kararının bu sorunun çözümünde kilit rol oynayabileceğini vurguladı. Muhalefet, Chavez'in göreve başlama tarihi süresini ertelemesinin anayasaya aykırı olacağını savundu.

Haziran 2011'de kanser teşhisi konulan Chavez, üç kez ameliyat olmuş, kanserin tekrarlaması üzerine geçen hafta dördüncü kez Küba'da ameliyata alınmıştı.