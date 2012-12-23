T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Chavez'in sağlık durumu istikrarlı'

Devlet Başkanı Yardımcısı Maduro, Chavez'in solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördüğünü ve ailesinin yanında olduğunu ifade etti

23 Aralık 2012 13:19

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in Küba'da olduğu ameliyatın ardından oluşan komplikasyonlarda iyileşme görüldüğü ve sağlık durumunun istikrarlı olduğu bildirildi.

Destekçileri, başkent Caracas'ta Chavez'in sağlığına kavuşması için toplu dua ayinleri düzenliyor.

Devlet Başkanı Yardımcısı Nicolas Maduro, Yaracuy eyaletinde seçmenlere yaptığı konuşmada, Chavez'in durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve Küba'da en iyi tedaviyi gördüğünü dile getirdi.

Ameliyattan sonra başlayan kanamanın durdurulduğunu belirten Maduro, Chavez'in solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördüğünü ve ailesinin yanında olduğunu ifade etti.

 

'Yeni devlet başkanı seçimi olmayacak'

 

Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Chavez'in 10 Ocak'taki yemin törenine katılamaması halinde de yeni devlet başkanı seçimi olmayacağını açıkladı.

Uzmanlar, bu açıklamaların ardından ülkede yeni yasal bir tartışmanın başlayabileceğini ve yüksek mahkeme kararının bu sorunun çözümünde kilit rol oynayabileceğini vurguladı. Muhalefet, Chavez'in göreve başlama tarihi süresini ertelemesinin anayasaya aykırı olacağını savundu.

Haziran 2011'de kanser teşhisi konulan Chavez, üç kez ameliyat olmuş, kanserin tekrarlaması üzerine geçen hafta dördüncü kez Küba'da ameliyata alınmıştı.

ETİKETLER

venezuelahugo chavezcaracasayiinsağlıkiyileşmenicolas maduroenfeksiyonkübadiosdado cabelloameliyat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24