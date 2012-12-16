Fidel Castro, Hugo Chavez'i ziyaret etti

Haziran 2011'de kanser teşhisi konulan ve Salı günü dördüncü kez ameliyat olan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'i, Küba'nın eski devlet başkanı Fidel Castro ziyaret etti. Chavez, Castro'yu bir baba ve yol gösterici olarak tanımlıyor.



Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'i, ameliyatından sonra, Küba'nın eski devlet başkanı Fidel Castro ziyaret etti.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Jorge Arreaza, Havana'dan yaptığı telefon bağlantısında, Chavez'in ameliyatı sonrası Castro tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Başkanlığı boyunca Castro ile yakın dostluk kuran Chavez, Küba'nın eski devlet başkanını bir baba ve yol gösterici olarak tanımlıyor.

Arreaza, Chavez'in, ameliyattan sonra 'olumlu' gelişmeler kaydettiğini ve durumunun iyiye gittiğini de belirtti.

İlk kez Haziran 2011'de kanser teşhisi konulan Chavez, üç kez ameliyat olmuş, kanserin tekrarlaması üzerine Salı günü dördüncü kez ameliyata alınmıştı.

Ekim ayındaki seçimde üçüncü kez devlet başkanı seçilen 58 yaşındaki Chavez'in 10 Ocak'ta yapılacak yemin törenine katılması beklenmiyor.