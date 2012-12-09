Yeniden kanser olan Chavez halefini açıkladı

Bir kez daha kansere yakalandığını açıklayan Venezuela Devlte Başkanı Hugo Chavez, yeni bir ameliyat olacağını söyledi. Chavez, ameliyatın başarısız olması ihtimaline karşı halefini de açıkladı.



Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'e bir kez daha kanser tanısı kondu.

Küba’nın başkenti Havana'da yapılan testler Chavez'in vücudunda kötü huylu kanser hücrelerinin bulunduğunu gösterdi.

Devlet televizyonundan halka seslenen Chavez, önümüzdeki günlerde yeni bir ameliyat geçireceğini duyurdu.

Venezuela lideri Chavez, “Yorucu testlerin sonunda bazı bölgelerde kötü huylu kanser hücrelerine rastlandı. Bu yüzden kesinlikle yeni bir ameliyat olmam gerekiyor. Tanrının yardımıyla bu ameliyattan başarıyla çıkacağız” dedi.

58 yaşındaki Chavez, tedavinin başarısız olması halinde Venezuelalılardan yardımcısı ve dışişleri bakanı olan Nicolas Maduro'yu başkan seçmesini istedi.

Chavez'in bu sözleri, 3 haftadır kamuoyunun karşısına çıkmayan Venezuela liderinin sağlığıyla ilgili endişelerin artmasına neden oldu.

Ekim ayında 3. kez devlet başkanlığına seçilen Chavez, geçtiğimiz yıl Küba'da kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

1 yıl içerisinde 3 kez ameliyat olan Hugo Chavez, kanseri yendiğini açıklamıştı.