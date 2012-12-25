Hugo Chavez 3'üncü defa kanseri yenmek üzere

Venezuela'nın Küba'da kanser nedeniyle ameliyat geçiren Devlet Başkanı Hugo Chavez'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Nicolas Maduro, Chavez'in ameliyattan sonra ayağa kalktığını ve yürüdüğünü söyledi.

Devlet televizyonuna konuşan Maduro, dün akşam Chavez ile 20 dakika kadar süren bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Morali yerinde olan Chavez'in yürüdüğünü ve egzersiz yaptığını kaydeden Maduro, Devlet Başkanı'nın 2013 bütçesiyle ilgili konularda kendisine yönlendirmelerde bulunduğunu ifade etti.

Maduro, nükseden leğen kemiği kanseri nedeniyle ameliyat edilen Chavez ile şahsen görüştüğünü teyit eden ilk Venezuela hükümeti yetkilisi oldu.

Venezuelalı yetkililer yaptıkları açıklamalarda, Chavez'in sağlık durumu ve hastalığının uzun dönemli seyrine ilişkin çok az bilgi veriyor.

Destekçileri, başkent Caracas'ta Chavez'in sağlığına kavuşması için toplu dua ayinleri düzenledi.

Venezuela'da Ekim ayında yapılan seçimleri kazanarak 3. kez devlet başkanı seçilen 58 yaşındaki Chavez, geçen yıl yakalandığı kanser nedeniyle daha önce 2 kez ameliyat geçirmişti.

Chavez, kanserin nüksettiğinin anlaşılması üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya giderek 11 Aralık'ta 3. kez ameliyat olmuştu.

Venezuela hükümeti, Chavez’in kanser nedeniyle 10 Ocak’a kadar görevinin başına geçememesi halinde seçimlere gidilmeyeceğini açıklamıştı.