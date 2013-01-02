'Chavez ölmedi ama durumu hassas ve karmaşık'

Venezuela cumhurbaşkanı Yardımcısı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Hugo Chavez'in öldüğü iddialarını sert bir dille yalanlarken, şuurunun açık olduğunu, ama "hassas ve karmaşık bir durumda" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nicolas Maduro, son iki günde Cumhurbaşkanı'nın durumunun iyiye gittiğini belirtti.

1999 yılından beri cumhurbaşkanı olan Chavez, Ekim ayında bir kez daha seçimleri kazanmıştı.

58 yaşındaki cumhurbaşkanının 10 Ocak'ta bir kez daha yemin etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanının 10 Ocak'ta yemin edememesi durumunda ne olacağı gizemini korumaya devam ederken Maduro, Chavez'in sağlığının kötüye gittiği dedikodularına tepki gösterdi.

Dün Venezuela'da bakanlar cumhurbaşkanı Hugo Chavez'in sağlığına kavuşması için özel düzenlenen bir ayine katılmıştı.

Yeni yıl kutlamaları da Chavez'in ameliyatı sonrası komplikasyonlar yaşadığının açıklanmasıyla iptal edilmişti.



Dedikodular yalanlandı



Telesur televizyonuna Havana'da konuşan Maduro, "Hugo Chavez'in içinde bulunduğu karmaşık ve hassas durumdan er geç çıkabilmesi için doktorlara ve Tanrı'ya güveniyoruz" dedi.

Ama yardımcısı, 11 Aralık'ta dördüncü ameliyatına giren Cumhurbaşkanının durumu hakkında fazla detay vermedi.

Kendisi ancak Chavez'in "muhteşem bir kuvvetle" elini sıktığını, ve görüşmesi sırasında siyasi meseleleri, Venezuela'nın ekonomik durumunu ve yerel seçimlerden sonra valilerin yemin etmesini konuştuklarını açıkladı.

Maduro, Chavez'in sağlık durumu hakkında "sağcı medyanın dedikoduları" olarak nitelediği haberleri "akıl hastalarının" yazdığını, ve bu kişilerin Chavez'i ve ailesini düşünmediğini belirtti.

Chavez bu yılın başında 2011 yılında teşhis edilen kanseri yendiğini ve altı yıllığına daha cumhurbaşkanı olabileceğini söylemişti.

Ama 11 Aralık'ta Chavez Küba'da bir kez daha ameliyat masasına yatırıldı.

Chavez'in yeniden yemin etmesi gereken 10 Ocak tarihinde ne olacağı şimdi merak konusu.

Meclis başkanı Diosdado Cabello, Chavez'in ülkeye gelememesi durumunda yemin töreninin geciktirilebileceğini belirtmişti. Ama muhalefet bunun anayasaya aykırı olacağını söylüyor.

Venezuela anayasası cumhurbaşkanının bulunmaması durumunda 30 gün içinde erken seçime gidilmesi gerektiğini öngörüyor.



BBCTürkçe