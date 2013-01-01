Venezuela Cumhurbaşkanı Chavez öldü mü?

Venezuela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez'in öldüğü iddiası bazı sosyal paylaşım sitelerinde öne sürülürken resmi açıklama için gözler ülkenin başkenti Caracas'a çevrildi. Ancak bu konuda resmi açıklama yapılmadı.



Diğer yandan BBC Türkçe'nin haberine göre, Venezuela'da bakanlar, yılın son günü Cumhurbaşkanı Chavez'in sağlığına kavuşması için özel düzenlenen bir ayine katıldı.



BBC Türkçe'nin haberi şöyle:

Pazar günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nicolas Maduro'nun Chavez'in ameliyatlar sonrasında komplikasyonlar yaşadığını söylemesinin ardından resmi yeni yıl kutlamaları da iptal edildi.

Caracas'taki San Francis kilisesinde düzenlenen başka bir ayine de 300 kişi katıldı. Muhabirler başkentte havanın sakin olduğunu aktarıyor.

Venezuela cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanı Hugo Chavez'in Küba'da yapılan kanser ameliyatının ardından "yeni komplikasyonlar" yaşadığını duyurmuştu.

Küba'dan Venezuela halkına televizyon aracılığıyla seslenen Nicolas Maduro, Chavez'in "hassas bir durumda" olduğunu aktarmıştı.

11 Aralık'ta dördünce kanser ameliyatına giren Chavez, şimdi de akciğer enfeksiyonuyla boğuşuyor.

1999 yılından beri cumhurbaşkanı olan Chavez, Ekim ayında bir kez daha seçimleri kazanmıştı.

Chavez'in sağlık durumu hakkında fazla detaya girmeyen Maduro, cumhurbaşkanının yaşadığı komplikasyonların bir akciğer enfeksiyonuna bağlı olduğunu aktarmıştı.

Maduro, "Cumhurbaşkanımız, kendisini ziyaret ettiğimiz sırada Venezuela halkına sağlık durumunun aktarılması yönünde bize çok açık bir talimat verdi. Cumhurbaşkanı Chavez'in sağlık durumu hassasiyetini koruyor" demişti.

Chavez'in yeniden yemin etmesi gereken 10 Ocak tarihinde ne olacağı şimdi merak konusu. Meclis başkanı Diosdado Cabello, Chavez'in ülkeye gelememesi durumunda yemin töreninin geciktirilebileceğini belirtmişti. Ama muhalefet bunun anayasaya aykırı olacağını söylüyor.

Venezuela Anayasası cumhurbaşkanının bulunmaması durumunda 30 gün içinde erken seçime gidilmesi gerektiğini söylüyor.

Chavez geçmişte sağlık durumunun kötüleşmesi durumunda Venezuelalıların yardımcısı Maduro'ya oy vermesini istemişti.

Yetkililer teşhisin konulduğu 2011 yılının Temmuz ayından veri Chavez'in kanser hastalığının ne kadar kötü olduğunu veya ne tür olduğunu açıklamadı.

