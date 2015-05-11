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Charlize Theron'dan kadın oyunculara eşit ücret çağrısı

Sony'e yapılan hacklemelerde kadın ve erkek oyuncuların aldığı ücretler arasında ciddi faklılıklar olduğu ortaya çıkmıştı

11 Mayıs 2015 21:14

Bir dönemin aksiyon dolu yapımlarından Mad Max’in 30 yıl sonra yeniden çekilen yeni versiyonunda rol alan Oscar’lı aktris Charlize Theron, Sony şirketine yapılan hack’lenmeler sonucu internette yayınlanan şirket içi gizli yazışmalar ile dosyalarda kadın ve erkek oyunculara ödenen rakamlarda ciddi farklılık olduğunun ortaya çıkmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Elle dergisinde yer alan habere göre, Namibia’da çekilen Mad Max: Fury Road için saçlarını kazıtan ve tek kollu savaşçı Imperator Furiosa’ya hayat veren Güney Afrikalı yıldız, “Mad Max, uzun yıllardır oynamak istediğim aksiyon filmi diyebilirim. Canlandırdığım karaktere gelince, Furiosa sapına kadar feminist” dedi.

Theron filmelerde kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret eşitsizliği konusunda tedbirli davrandığını ve gelecek film projelerinde, erkek rol arkadaşlarıyla aynı ücreti alma konusunda anlaşacağını vurguladı. Ünlü yıldız, “Şimdiden bu koşulda anlaşma sağladığım bir projem var bile, dilerim kadın oyuncular da acilen aynı talepte bulunur” dedi. 

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