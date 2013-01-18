Sony ABD’deki genel merkezini satıyor

Sony, New York kentinde bulunan ABD genel merkezinini 1.1 milyar dolar karşılığında satıyor.



Sony, binaya ilişin borçların ve diğer satış maliyetlerinin ödenmesi sonrasında 770 milyon dolar gelir elde etmeyi beklediğini ifade etti.

Bu gelirin 685 milyon dolar tutarında kısmı faaliyet kârı olarak yazılacak.

Sony bir ay önce Japonya’daki bulunan genel merkezlerinden birini de 1,14 milyar dolara satışa çıkardığını açıklamıştı.

Şirket aynı zamanda batarya üretimi birimini de satışa çıkarmayı planlıyor.

Sony 37 katlı gökdeleni 2002 yılında satın almıştı. Söylentilere göre, Japon devi Tokyo'daki yeni binasını da 1.5 milyar dolara satışa çıkarmak istiyor.



Binlerce personel çıkarılacak



Yeni CEO'su Kazuo Hirai yönetiminde tasarruf stratejisi benimseyen Sony, Ekim ayında Japonya'daki lens fabrikasında çalışan iki bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

Şirket, Nisan 2012'de açıkladığı yeniden yapılanma planı kapsamında, Japonya'da 3-4 bin, yurt dışında ise 6-7 bin personeli işten çıkaracağını açıkladı. Böylece, 945 milyon dolarlık tasarruf yapılması hedefleniyor.

Sony, zor bir dönüşüm süreci geçirse de, mali tablolarda çizgisini çok fazla aşağı çekmedi. 2012'nin ikinci çeyreğinde 20 milyar dolar gelir ve 388 milyon dolar faaliyet karı açıklayan şirket, aynı dönemde 198 milyon dolar net zarar açıkladı.