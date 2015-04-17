Wikileaks 'Sony arşivi'ni yayınladı



Yapımcılık şirketi Sony Pictures, Kuzey Kore liderine bir suikastin konu edildiği "The Interview" isimli film nedeniyle bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramıştı.

Saldırıyla 170 bin dolayında yazışma ve 30 binden fazla belge ele geçirilmişti. Wikileaks, kimliği belirsiz hackerlar tarafından elde edilen sözkonusu verileri "Sony Arşivleri" adı altında yayınladı.

Assange'ın yayınlama gerekçesi

Wikileaks kurucu Julian Assange Sony belgelerinin yayınlanması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "belgelerin çokuluslu büyük bir şirketin yapısına ender bir bakışı mümkün kıldığına" dikkat çekildi. Sony'nin Beyaz Saray ve Başkan Barack Obama'nın liderliğini yaptığı Demokrat Parti ile bağları olduğu iddiasına yer verildi.

Sony Pictures şirketinden yapılan açıklamada Wikileaks'in kararı kınandı. Açıklamada, "Hacker saldırısı, Sony çalışanlarına zarar vermeyi amaçlayan art niyetli bir girişimdi. Wikileaks çalınan belgelerimizi yayınladı" denildi.