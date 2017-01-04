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Spor

Chapecoense, uçak faciasının ardından ilk kez antrenman yaptı

Chapecoense, Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında 19 oyuncusunu ve teknik ekibini kaybetmişti

04 Ocak 2017 21:38

Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında 19 futbolcusu ve teknik ekibini kaybeden Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense, kazadan 35 gün sonra ilk kez antrenman yaptı..

Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine giderken bulundukları uçağın Kolombiya'da düşmesi sonucu 19 futbolcusu ve teknik ekibini kaybeden Chapecoense, kazadan 35 gün sonra yeşil sahaya çıktı. Brezilyalı futbolcular Douglas Grolli, Nadson ve Rossi'yi kadrosuna katan ve 20 oyuncu daha transfer edeceği belirtilen Brezilya ekibi, eksik bir kadroyla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Chapecoense, 26 Ocak'ta Joinville takımı ile ilk lig maçında karşılaşacak..

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