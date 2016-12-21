Chapecoense ilk transferini yaptı

Futbol hayatına Chapecoense'de başlayan Douglas Grolli, uçak kazasının ardından gerçekleştirilen ilk transfer oldu.



Teknik direktör Wagner Mancini de geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında yeni transferleri açıklayacaklarını duyurmuştu.



Henüz Chapecoense'den bu transfere dair resmi bir açıklama gelmese de Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CANMEBOL) resmi sitesinden transferi doğruladı.

Joao Pedro da yolda

Bu arada Brezilya basını Chapecoense'nin yine kiralık olarak anlaşmaya çok yakın olduğu bir diğer ismi açıkladı. Palmeiras'ın 20 yaşındaki defans oyuncusu Joao Pedro'nun yakın zamanda Chapecoense ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.