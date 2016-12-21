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Spor

Chapecoense ilk transferini yaptı

Brezilya ekiplerinden Cruzeiro'da forma giyen Douglas Grolli 1 yıllığına Chapecoense'ye kiralandı

21 Aralık 2016 17:56

Futbol hayatına Chapecoense'de başlayan Douglas Grolli, uçak kazasının ardından gerçekleştirilen ilk transfer oldu.

Teknik direktör Wagner Mancini de geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında yeni transferleri açıklayacaklarını duyurmuştu.

Henüz Chapecoense'den bu transfere dair resmi bir açıklama gelmese de Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CANMEBOL) resmi sitesinden transferi doğruladı.

 

Joao Pedro da yolda

 

Bu arada Brezilya basını Chapecoense'nin yine kiralık olarak anlaşmaya çok yakın olduğu bir diğer ismi açıkladı. Palmeiras'ın 20 yaşındaki defans oyuncusu Joao Pedro'nun yakın zamanda Chapecoense ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.

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