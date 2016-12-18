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Spor

Chapecoenseli futbolcu basın toplantısında hüngür hüngür ağladı

"Geride kalanlar için. Bugün acı içerisindeyiz"

18 Aralık 2016 15:22

Chapecoense'nin Kolombiya'da düşen uçak kazasında sağ kurtulan futbolcusu Alan Ruschel basının karşısına geçti. Mucize eseri hayatta kaldığını söyleyen Ruschel gözyaşlarına hakim olamadı.

Ruschel'in "Herkese merhaba, Kelimeler yetmiyor açıklamaya. Karmakarışık duygular içerisindeyim. Yeniden burada olmak büyük bir mutluluk. Burada oturuyorum ama aynı zamanda yastayım. Birçok arkadaşımı kaybettim." sözleriyle başladığı basın toplantısında  "O gün bir fotoğraf paylaşmıştım. Ertesi gün geçmişten söz ediyorduk. Dua ediyorum çünkü onlar artık Tanrı'yla beraberler. Aileleri için dua edeceğim." dedi.

"Geride kalanlar için. Bugün acı içerisindeyiz. Yeniden oynamak için her şeyi yapacağım. Buradaki doktorlarımı, Chapecoense'yi destekleyen insanları mutlu etmek için her şeyi yapacağım. Tanrı bunun tek açıklaması. Uçağın düştüğü anda Tanrı beni korudu. " diyen Ruschel "Ve o an dedim ki benim yapacak daha çok görevim var. Bunun tek açıklaması, hayatımda iki mucize var. Birincisi ben buradayım ve yaşıyorum. İkincisi ise yürüyebiliyorum. Doktorlar bana dedi ki bacağımda çok ciddi bir hasar var. Ancak buradayım ve yürüyorum. Bu Tanrı'nın bir mucizesi. Yalnızca onun mucizesi." diye konuştu.

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