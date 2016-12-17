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Spor

Chapecoenseli Alan Ruschel taburcu oldu

Uçak kazasından yaralı kurtulan Jackson Ragnar ve Hermito Zampier'in tedavilerinin sürdüğü belirtildi

17 Aralık 2016 14:30

Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Chapecoense takımının oyuncusu Alan Ruschel taburcu edildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, uçak kazasından yaralı olarak kurtulan 6 kişiden biri olan 27 yaşındaki Alan Ruschel tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

Hastaneden tekerlekli sandalye ile çıkan futbolcu, basın mensuplarına el salladıktan sonra kendisini bekleyen arkadaşlarına sarılıp alkışlar eşliğinde arabaya bindi.

Kazadan yaralı kurtulan diğer futbolcular Jackson Ragnar Follmann ile Helio Hermito Zampier'in tedavilerinin ise devam ettiği bildirildi.

Sudamericana Kupası finaline çıkmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

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