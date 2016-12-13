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Spor

Brezilya'da yılın futbolcusu Chapecoense kalecisi Danilo

Yılın takımında şampiyon Palmeiras'tan 7 oyuncu yer aldı

13 Aralık 2016 15:40

Kolombiya'daki uçak kazasında hayatını kaybeden isimlerden biri olan Chapecoense kalecisi Danilo, Brezilya'da yılın futbolcusu seçildi

Taraftarların oylarıyla belirlenen ankette, oyların yüzde 48'ini alan kaleci Danilo kazadan canlı olarak kurtarılmış ancak sonrasında hastanede hayatını kaybetmişti.

Brezilya'da Futbol Yazarları ödülü ise şampiyon Palmeiras'a verildi. Yılın takımında 7 oyuncu da Palmeiras'tan seçildi.

Yılın genç oyuncusu ise Santos'tan Vitor Bueno oldu.

 

Ne olmuştu?

 

Güney Amerika'nın 2 numaralı kupası olan, Sudamericana finaline çıkmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

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