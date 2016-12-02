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Spor

Kolombiya'ya giden uçakta yer almayan Chapecoense kalecisi futbolu bıraktı

"Takımın seyahat planında değişiklik oldu ve onlar Chapeco'ya dönmek yerine Medellin'e gittiler"

02 Aralık 2016 19:33

Final maçı amacıyla Kolombiya'nın Medellin şehrine giden takımın kafilesinde yer almayan Chapecoense kalecisi Jose Nivaldo futbolu bıraktığını açıkladı.

Kafilede olması gerektiğini ancak gidemediğini söyleyen Nivaldo, "Takımın seyahat planında değişiklik oldu ve onlar Chapeco'ya dönmek yerine Medellin'e gittiler. Teknik direktör Caio, beni arayarak kadroya dahil edemediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra kentinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense takımı oyuncuları dahil 68 yolcu ile 9 mürettebatın bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüştü. Kazadan 6 kişi sağ kurtulurken 71 kişi hayatını kaybetmişti.  

Chapecoense Teknik Direktörü Caio Junior'un oğlu Matheus Saroli, pasaportunu unuttuğu gerekçesiyle uçağa binememiş, takımın Arjantinli golcüsü 28 yaşındaki Alejandro Martinuccio ise sakatlığı nedeniyle Kolombiya'ya giden kafilede yer almamıştı. 

 

Üç futbolcu hayatta kaldı

 

Kaza sırasında uçakta bulunan 77 kişiden 6'sı hayatta kaldı. Kaleci Jakson Follmann, savunma oyuncusu Helio Zampier Neto ve orta saha oyuncusu Alan Ruschel'in kazadan sağ kurtulan Chapecoenseli futbolcular olduğu bildirildi.

Sağ kalanlar arasında durumu en ağır olan takımın 24 yaşındaki file bekçisi Follmann'ın bir bacağını kaybettiği açıklandı.

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