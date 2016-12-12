Uçak kazasından kurtulan futbolcu: Maç kaç kaç bitti?

76 kişinin yaşamını yitirdiği vahim uçak kazasında hayata tutunmayı başaran 4 kişiden birisi olan Chapecoense'li Neto'nun uyanır uyanmaz "Maç kaç kaç bitti? Ben maçta mı sakatlandım?" diye sorduğu öğrenildi.

TV Globo'nun haberine göre; psikologlara danışan doktorları oyuncuya gerçeği söylememe kararı aldı. Neto, 9 gün makinelere bağlı yaşadıktan sonra dün ilk kez kendi başına nefes almaya başlamıştı.

Şok yaşama ihtimali üzerine kaza söylenmiyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Chapecoense'nin fizyoterapisti Carlon Mendonca, "Yeni bir şok yaşamaması için bunu uygun görmedik. Ona gerçeği zamanla aktarmamız gerekiyor" ifadelerini kulandı. Oyuncunun durumuyla ilgili 48 saat içinde yeni bir bilgilendirme yapılacak.