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Spor

Final maçına giderken uçakları düşen Chapecoense, Copa Sudamericana şampiyonu ilan edildi

CONMEBOL, Copa Sudamericana'nın şampiyonunun Chapecoense olduğunu resmen ilan etti

05 Aralık 2016 23:38

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), kıtanın 2 numaralı kupası Copa Sudamericana'nın şampiyonunun Chapecoense olduğunu resmen ilan etti.

Brezilya ekibi taşıyan uçak, 28 Kasım günü final maçı için Kolombiya'ya giderken düşmüş ve yalnızca 3 futbolcusu kazadan sağ kurtulabilmişti.

77 yolcudan 71'inin yaşamını yitirdiği trajik kaza sonrası Chapecoense'nin rakibi Atletico Nacional, kupanın Brezilya ekibine verilmesini talep etmişti.

CONMEBOL, bugün yaptığı açıklamayla bu talebin resmen olumlu karşılık bulduğunu ilan etti.

Chapecoense, tarihinde ilk kez bir Güney Amerika kupasını müzesine götürmüş oldu. 

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Brezilya 1. Lig takımı Chapecoense'li futbolcuların da bulunduğu uçakta 81 kişi vardı. Kazada 71 kişi yaşamını yitirmişti

Güney Amerika Kupası Chapecoense takımına verilecek

Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti

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