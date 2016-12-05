Final maçına giderken uçakları düşen Chapecoense, Copa Sudamericana şampiyonu ilan edildi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), kıtanın 2 numaralı kupası Copa Sudamericana'nın şampiyonunun Chapecoense olduğunu resmen ilan etti.

Brezilya ekibi taşıyan uçak, 28 Kasım günü final maçı için Kolombiya'ya giderken düşmüş ve yalnızca 3 futbolcusu kazadan sağ kurtulabilmişti.

77 yolcudan 71'inin yaşamını yitirdiği trajik kaza sonrası Chapecoense'nin rakibi Atletico Nacional, kupanın Brezilya ekibine verilmesini talep etmişti.

CONMEBOL, bugün yaptığı açıklamayla bu talebin resmen olumlu karşılık bulduğunu ilan etti.

Chapecoense, tarihinde ilk kez bir Güney Amerika kupasını müzesine götürmüş oldu.