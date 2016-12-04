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Güney Amerika Kupası Chapecoense takımına verilecek

Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti

04 Aralık 2016 17:59

Güney Amerika Kupası'nın, Kolombiya'daki uçak kazasında oyuncularını ve teknik ekibini kaybeden Chapecoense kulübüne verileceği belirtildi.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Chapecoense kulübü Başkanı Ivan Tozzo, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CENMEBOL) kupayı ve 2 milyon dolarlık ödülü kendilerine vereceğini bildirdi.

Kararın, CENMEBOL tarafından onaylandığını ifade eden Tozzo, kupa töreninin yapılıp yapılmayacağının ise henüz belli olmadığını kaydetti.

Kolombiya'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Chapecoenseli futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler ile Brezilyalı gazeteciler için dün kulübün stadı Arena Conda'da yaklaşık 19 bin taraftarın katıldığı cenaze töreni düzenlenmişti.

 

Erwin Tumiri taburcu edildi

 

Bu arada kazadan sağ kurtulan 6 kişiden biri olan uçuş ekibi görevlisi Erwin Tumiri de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ülkesine dönmeden önce yayınladığı görüntülü mesajla Kolombiyalılara teşekkür eden Bolivyalı Tumiri, Kolombiya’yı tekrar ziyaret etmek istediğini ifade etti.

Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

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