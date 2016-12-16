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Spor

Yardımlar sözde kaldı, Chapecoense'ye verilen sözler tutulmadı!

Chapecoense teknik direktörü Vagner Mancini, zor günler geçirdiklerini dile getirdi

16 Aralık 2016 17:15

Kolombiya'daki uçak kazasında futbolcularını kaybeden Brezilya kulübü Chapecoense'ye birçok yardım yapılacağı sözü verilmesine karşın, bunların hiçbirinin tutulmadığı ortaya çıktı.

Kolombiya'daki uçak kazasında futbolcularını kaybeden Chapecoense Kulübü, zor günler geçiriyor.

Chapecoense teknik direktörü Vagner Mancini, Güney Amerika basınına takımın son durumuyla ilgili şunları söyledi: "Kazadan sonra birçok insan, birçok takım bize maddi olarak yardım edeceklerini söyledi ancak bu gerçekleşmedi'' ifadelerini kullandı.

Şimdilik alt yapıdan uygun gördükleri isimlerle bir takım kurma aşamasında olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, kendilerini verilen sözlerin tutulması ricasında bulundu.

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