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Spor

Chapecoense sahalara dönüyor

Kolombiya'ya giderken futbolcularının tamamına yakınını kaybeden Chapecoense ilk maçını Lages'le oynayacak

14 Aralık 2016 16:44

Kolombiya'daki uçak kazasında oyuncularını ve teknik ekibini kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense'nin, ocak ayının sonunda sahalara döneceği duyuruldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), uçak kazasında futbolcularını ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense takımının, Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde Internacional de Lages ile 29 Ocak'ta oynayacağı maçla yeşil sahalara döneceğini açıkladı.

Sudamericana Kupası finaline çıkmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

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