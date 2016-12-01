Chapecoenseli Nivaldo futbolu bıraktı

Chapecoense forması giyen ancak kupa finalinde kadroya alınmadığı için uçağa binmeyen 42 yaşındaki Nivaldo, gözyaşları içinde futbolu bıraktığını duyurdu.

42 yaşındaki file bekçisi Nivaldo, gözyaşları içinde futbolu bıraktığını açıkladı. 19 arkadaşını, Chapecoense takımını taşıyan RJ85 tipi uçağın düşmesinin ardından kaybeden Nivaldo, 10 yıldır burada oynuyordu.

300. maçında veda edecekti

Nivaldo kararını şu sözlerle açıkladı: "Gitmem gerekiyordu ancak burada kaldım. Hayatta her şeyin bir nedeni var. Futbola 300. maçıma çıkarak Atletico-MG maçında veda edecektim.





Seyahat programında bir değişiklik oldu ve Chapeco'ya dönmediler. Sao Paulo'dan direkt Medellin'e geçtiler. Caio da beni kadroya almayacağını söylemişti."