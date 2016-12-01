T24 LogoT24 Logo
Spor

Chapecoenseli Nivaldo futbolu bıraktı

Kadroya alınmayan ve uçakta bulunmayan Nivaldo 10 yıldır Chapecoense forması giyiyordu

01 Aralık 2016 12:28

Chapecoense forması giyen ancak kupa finalinde kadroya alınmadığı için uçağa binmeyen 42 yaşındaki Nivaldo, gözyaşları içinde futbolu bıraktığını duyurdu.

42 yaşındaki file bekçisi Nivaldo, gözyaşları içinde futbolu bıraktığını açıkladı. 19 arkadaşını, Chapecoense takımını taşıyan RJ85 tipi uçağın düşmesinin ardından kaybeden Nivaldo, 10 yıldır burada oynuyordu.

 

300. maçında veda edecekti

 

Nivaldo kararını şu sözlerle açıkladı: "Gitmem gerekiyordu ancak burada kaldım. Hayatta her şeyin bir nedeni var. Futbola 300. maçıma çıkarak Atletico-MG maçında veda edecektim.



Seyahat programında bir değişiklik oldu ve Chapeco'ya dönmediler. Sao Paulo'dan direkt Medellin'e geçtiler. Caio da beni kadroya almayacağını söylemişti."

ETİKETLER

NivaldoChapecoenseuçak kazası

İlgili Haberler

Futbol Chapecoense için omuz omuza; PSG 40 milyon euro bağışlayacak, kulüpler bedelsiz oyuncu kiralayacak

Brezilya Şampiyonu Palmeiras, Chapecoense formasıyla sahaya çıkacak...

Pasaportunu unuttu, sakattı uçağa binemedi; Chapecoense'nin ardında bıraktığı hikâyeler!

Kazada hayatını kaybeden Rocha Vieira baba olacağını bir hafta önce öğrendi

Pilotla kule arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı; Chapecoense uçağı neden düştü?

Chapecoense futbol takımını taşıyan uçağın düşmesi sonucu 76 kişi yaşamını yitirmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24